Salpare per la Sicilia: da dove partono i traghetti

Quando si parla di traghetti per la Sardegna spesso si pensa a quelli che salpano da Villa San Giovanni, dalla vicina costa calabrese. In realtà però i porti della Sicilia sono uniti a quelli della costa del continente anche in varie altre zone. Ad esempio Napoli e le isole Eolie si raggiungono dal porto di Milazzo, mentre Palermo è unita alla città partenopea, così come a Civitavecchia. Prendere un traghetto da Civitavecchia o da Napoli permette di raggiungere la Sicilia molto rapidamente, evitando un lunghissimo tratto in automobile, che può risultare estenuante.

Perché andare in traghetto in Sicilia

La prima risposta è essa stessa una domanda: perché no? Nel senso che visto che la Sicilia è molto lontana da varie città italiane, chi vuole raggiungere l’isola con la propria automobile può approfittare dei tanti traghetti che partono ogni giorno. Senza arrivare sino a Villa san Giovanni e accorciando in modo importante il viaggio in automobile. I porti da cui partire sono quelli di Civitavecchia e di Napoli, si tratta comunque di un lungo tragitto fatto in nave, che permette di arrivare sull’isola riposati e freschi, pronti per continuare il viaggio o per godersi appieno la vacanza.

Quanto dura e quanto costa il viaggio

Una delle caratteristiche particolarmente interessanti del traghetto è quella di essere uno dei mezzi di trasporto più economici esistenti. Anche durante i periodi di alta stagione è poi sempre possibile trovare particolari sconti e promozioni, che permettono di risparmiare ancora di più. Per una famiglia il viaggio in traghetto è più economico rispetto a quello in aereo, soprattutto considerando che i voli per la Sicilia sono quasi sempre completamente prenotati e sempre molto costosi, rispetto a viaggi di lunghezza simile ma per altre località. La durata del viaggio in traghetto per la Sicilia da Civitavecchia e da Napoli è decisamente significativa; stiamo parlando sempre di almeno 6-8 ore. Per rendere meno fastidioso il viaggio è però possibile salpare nelle ore serali, in modo da trascorrere la notte a bordo, per arrivare al mattino a Milazzo o a Palermo.

I traghetti oggi

Un tempo le navi utilizzate come traghetto erano scomode, piccole e poco consone a un viaggio di piacere. Oggi le cose sono cambiate in modo sensibile, anche per quanto riguarda lo svago a bordo. I traghetti sono ampie navi, dotate di tutti i comfort e di qualsiasi sistema di sicurezza. Si tratta quindi di viaggiare sicuri, ma anche in modo veramente divertente, anche per i bambini. Sono disponibili anche cabine, per un riposo notturno più godibile. Qualsiasi viaggio è inoltre prenotabile direttamente online, per non doversi preoccupare in alcun modo di un’eventuale carenza di posti per l’imbarco. Si accede ad appositi siti che consentono di verificare tutte le partenze disponibili, i prezzi e le eventuali promozioni del momento. Il giorno del viaggio sarà sufficiente arrivare al porto, con almeno un paio di ore di anticipo sulla partenza. Questo perché le operazioni di imbarco delle autovetture sono molto complesse e tendono a prolungarsi nel tempo.

