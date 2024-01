Saltimbocca o involtini? In questa ricetta la differenza non conta: faranno comunque un figurone

Un secondo così farà sempre un figurone a tavola: succulenti al punto giusto, questi saltimbocca che sanno di involtini sono spaziali.

Se non ne puoi più della semplice fettina di carne la sera a cena e sei alla ricerca di un piatto gustoso sì, ma non complicato, allora sappi che sei assolutamente nel posto giusto. Dal sapiente mix tra saltimbocca e involtino nasce questa ricetta davvero imperdibile che raccoglie il meglio da due preparazioni per una sintesi da acquolina in bocca.

A differenza del più classico saltimbocca, infatti, questo dopo esser stato infarinato si arrotolerà su se stesso per diventare uno stratosferico involtino. Se non hai idea di come sia possibile però, non ti preoccupare: con la ricetta di Stella Menna che sta spopolando sui social, questo secondo non avrà segreti per te, solo un gusto esagerato!

Tra saltimbocca e involtino: il secondo di carne perfetto per ogni occasione

Tuttavia, a rendere questa ricetta deliziosa è proprio la cremina di accompagnamento che conferirà al piatto un sapore che non si dimentica di certo così facilmente. Ma vediamo adesso come realizzare questi saltimbocca speciali!

Ricetta per 4 persone

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Ingredienti:

12 fettine di carne di vitella

12 fettine di prosciutto crudo

24 foglie di salvia

Burro q.b.

Olio q.b.

Sale q.b.

2 cucchiai di farina

Preparazione

Per prima cosa, per realizzare i nostri saltimbocca arrotolati, prendi le fettine di carne, adagiale sul piano da lavoro e poi posizione sopra il prosciutto crudo e un paio di foglie di salvia. Ripiega quindi leggermente i bordi laterali e arrotola la carne su se stessa. A questo punto, passa gli involtini nella farina e poi con l’aiuto di uno stecchino chiudili per bene in modo che non si aprano in cottura. Adesso fa scaldare un po’ di burro e un filo d’olio in una padella e poi fa cuocere gli involtini per 10/15 minuti: girali di tanto in tanto per assicurarti che la cottura sia uniforme. Una volta cotti, usa la stessa padella per realizzare la stratosferica cremina. Metti un paio di cucchiai di farina e aspetta che questa, insieme al grasso rilasciato dalla carne e all’olio di cottura, si sciolga per bene.

Versa quindi la crema sopra gli involtini e i tuoi saltimbocca speciali sono pronti!

Consiglio extra: per rendere i tuoi saltimbocca ancora più invitanti, puoi anche aggiungere un po’ caciocavallo insieme al prosciutto crudo.