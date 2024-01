Sara Croce, addio all’italiana dopo Ballando con le Stelle

Dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle Sara Croce ha detto davvero addio all’Italia? Cosa sappiamo sulla splendida influencer e modella.

Con la sua straordinaria bellezza e la sua sensualità da vendere Sara Croce fa sognare tutti coloro che la seguono e la amano tutte le volte che si mostra. Con quel corpo mozzafiato e il suo fascino irresistibile non è proprio possibile per i suoi tantissimi fan non notarla, questi impazziscono per lei e non fanno che riempirla di complimenti e like.

La favolosa modella e influencer è riuscita a farsi spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione quando era giovanissima, lei stessa ha raccontato che voleva iniziare a lavorare il prima possibile per non pesare più sulla sua famiglia. Partecipò a Miss Italia quando aveva 19 anni e con la sua fantastica bellezza lasciò tutti senza fiato, al noto concorso di bellezza si aggiudicò il terzo posto. La vera visibilità è arrivata con il ruolo di madre natura a Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5.

Sara Croce ha fatto anche parte del cast di Avanti un altro nei panni di Bonas, pubblico e telespettatori durante ogni puntata restavano ammaliati dalla sua fantastica bellezza e dalla sua assurda sensualità. Nei mesi scorsi ha partecipato a Ballando con le stelle, una fantastica esperienza che sognava di fare da anni, nelle precedenti edizioni però era stata scartata. Grazie al suo incredibile impegno è riuscita ad arrivare in finale, per lei è stato un traguardo molto importante ed è fiera del percorso che ha fatto.

Sara Croce via dall’Italia dopo Ballando con le stelle?

Dopo l’ultima esperienza televisiva la splendida influencer si è concessa un po’ di relax e vacanza, nelle scorse settimane ha fatto sapere ai suoi seguaci di essere a St. Moritz. Ha anche stravolto il suo look, ha detto addio alla sua lunga e splendida chioma bionda e si è mostrata con un caschetto che le dona moltissimo.

I suoi affezionati e tantissimi fan hanno subito approvato il suo nuovo look, l’hanno infatti riempita di apprezzamenti e like. In molti si sono chiesti cosa stia facendo dopo Ballando con le stelle, l’ex Bonas di Avanti un altro è ancora in Italia? Qualche settimana fa durante un’intervista aveva rivelato che dopo il programma di Milly Carlucci avrebbe lasciato l’Italia.

Sara Croce aveva fatto sapere che sarebbe andata in America, vorrebbe provare a farsi spazio nel mondo della recitazione e sta già studiando da un po’. Aveva anche rivelato che il suo futuro non deve essere necessariamente nel mondo dello spettacolo. Ai suoi seguaci non ha ancora parlato della partenza, al momento infatti si trova ancora nel Bel Paese, andrà davvero via? Non ci resta che attendere per scoprirlo.