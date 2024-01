Scivola da seggiovia, avviene il miracolo: tragedia sfiorata per la piccola

Scivola da seggiovia, avviene il miracolo: una tragedia sfiorata per la piccola e la sua famiglia, ma quanta paura

Momenti che, quasi sicuramente, non potrà mai più dimenticare visto che ha rischiato davvero grosso. Ovvero perdere la vita. Il destino e, soprattutto, l’aiuto di un angelo custode hanno evitato che tutto questo (fortunatamente) potesse accadere. Ci troviamo in quel di Pordenone, precisamente al comprensorio sciistico di Piancavallo, dove una bambina di 8 anni è caduta da una seggiovia. Il tutto si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 20 gennaio.

La bambina, ovviamente, non era da sola in quel momento ma accompagnata dal maestro di sci. Quest’ultimo, avendo capito immediatamente il pericolo, ha afferrato il suo braccio e l’ha presa in tempo evitando una vera e propria tragedia. Ciò, però, non ha evitato che la piccola precipitasse da una altezza di quasi quattro metri. Ad “attenderla”, però, uno dei soccorritori che si era recato sul posto.

Pordenone, bambina scivola da seggiovia: salvata da soccorritore

Il soccorritore in questione ha attutito la caduta della bambina che, fortunatamente, è riuscita a salvarsi. La piccola è stata portata immediatamente nell’ospedale più vicino. Le sue condizioni non destano alcun tipo di preoccupazione, anche se la paura e lo shock iniziale sono rimasti. In merito a questa vicenda, però, i carabinieri vogliono continuare a vederci chiaro. Ed è per questo motivo che hanno avviato le prime indagini di rito per cercare di capire come sia potuto accadere una vicenda del genere.

Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che l’incidente sia avvenuto poco dopo la partenza della seggiovia. Testimoni e presenti ancora devono capire come sia potuta scivolare la bambina. Ed è per questo motivo che i militari dell’arma andranno avanti, fino in fondo, per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto. In questo momento la piccola si trova ancora al nosocomio per accertamenti. Raggiunta immediatamente dai suoi familiari, la bambina ha trascorso la notte serenamente grazie all’ospitalità del personale medico.