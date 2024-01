Scolapiatti, diventa un covo di germi se non lo pulisci così: ci vogliono 2 minuti

Lo scolapiatti può diventare un vero e proprio covo di germi per cui è necessario pulirlo per bene e allora come fare? Ecco alcuni consigli utili.

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, lo scolapiatti è praticamente indispensabile, ma questo deve essere pulito con regolarità e nel miglior modo possibile per evitare che questo diventi un vero e proprio covo di germi e allora come si può fare? Ecco cosa c’è da sapere in merito all’argomento ed i metodi più utili da mettere in pratica.

Com’è noto, la pulizia dello scolapiatti è necessaria dal momento che questo viene adoperato quotidianamente. Non tutti, però, hanno l’abitudine di eseguire tale pulizia e visto che questo oggetto cattura le gocce d’acqua provenienti della stoviglie è di conseguenza sempre umido.

L’umidità, se non eliminata, potrebbe portare all’insorgenza di muffe e alcune di queste potrebbero essere problematiche per la salute umana per cui pulire lo scolapiatti risulta essere davvero necessario. Di seguito, saranno saranno spiegati alcuni trucchetti per riuscire a pulire il proprio scolapiatti mettendo in atto rimedi economici, veloci e che non richiederanno molta fatica.

Pulire lo scolapiatti è fondamentale per evitare che questo diventi un covo di germi: ecco come fare

È dunque necessario pulire al meglio il proprio scolapiatti dal momento che l’umidità potrebbe incentivare l’insorgenza della muffa e allora cosa fare?

Se in cucina si ha uno scolapasta in metallo, col tempo, questo potrebbe risultare graffiato per cui è bene evitare di pulirlo con un panno ruvido. Per far si che la pulizia di questo oggetto sia efficace bisognerà creare una sorta di pasta fatta con del bicarbonato e dell’acqua calda. Dopo aver preparato la pasta sarà necessario applicarla sulle macchie e lasciarla in posa per circa una ventina di minuti, in seguito potrebbe essere utile strofinare con uno spazzolino morbido e poi risciacquare con attenzione.

Se le macchie da eliminare, invece, risultano essere difficili da pulire allora potrebbe essere utile adoperare la soda Solvay, due cucchiai d bicarbonato ed uno di detergente per i piatti ed addizionare dell’acqua calda. Anche in questo caso, bisognerà spalmare il mix creato sulle macchie ed attendere una trentina di minuti, poi risciacquare con cura.

Se, invece, lo scolapiatti che si ha in cucina è in plastica allora bisognerà anzitutto cospargerlo di bicarbonato ed in seguito versare su del succo di limone. Sarà poi necessario eliminare le macchie utilizzando una spugnetta e poi risciacquare con molta attenzione.