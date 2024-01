Se ami viaggiare da solo, ecco le mete più bella da visitare: qui risparmi e ti godi il vero relax

Viaggiare da solo è un’esperienza unica da fare almeno una volta nella vita: quali sono le migliori destinazioni per partire in solitaria.

Organizzare viaggi e visitare nuovi luoghi è un’esperienza che piace alla maggior parte delle persone. Non si può dire lo stesso riguardo al viaggiare in solitaria. Non a caso, per partire da soli verso una meta sconosciuta ci vuole il giusto temperamento ed una corretta attitudine.

Non tutti, infatti, sono tagliati per questo tipo di avventura. Ad ogni modo, si tratta di una sfida che tutti noi dovremmo provare ad affrontare almeno una volta nella vita perché ti fa davvero crescere come persona.

Ma quali sono le destinazioni ideali da visitare da soli? Scopriamolo subito: sono una meglio dell’altra. Non c’è che l’imbarazzo della scelta! Qui ti potrai rilassare spendendo poco.

Viaggiare da solo: quali sono le mete più bella da visitare

Anche tu ami viaggiare e ti senti pronto a partire in solitaria? Allora opta per una di queste incredibili destinazioni. Non solo sono a dir poco splendide, ma sono anche perfette per godersi il vero relax senza spendere eccessive somme di denaro.

Firenze: per chi vuole rimanere in Italia, il capoluogo toscano è davvero l’ideale. Qui ti potrai perdere nella contemplazione delle innumerevoli opere d’arte e degli edifici storici della città.

Londra: è una delle capitali europee più amate da turisti e viaggiatori. Si può vedere da soli perché è talmente ricca di vita che vi si possono fare tantissimi nuovi incontri direttamente sul posto.

Spalato: si trova in Croazia e colpisce molto i viaggiatori solitari per le sue attrazioni e per il cibo.

Siviglia: situata in Spagna, è una meta caratterizzata da un clima primaverile per buona parte dell'anno e vi si trovano tantissime attrazioni da vedere.

Faro: è una città del Portogallo molto apprezzata per via del suo fascino tranquillo e rilassato.

Rodi: la splendida isola greca è la perfetta cornice per rilassarsi e godere della cultura locale, del mare e del buon cibo.

Istanbul: ex capitale della Turchia, è il perfetto mix di culture. Una porta aperta verso l'Oriente.

Reykjiavik: capitale dell'Islanda, è perfetta per chi ama i climi gelidi ed invernali e i panorama mozzafiato come quello dell'aurora boreale.

Lucerna: è una piccola città svizzera affacciata sul Lago dei Quattro Cantoni. Si può visitare anche solo in un fine settimana, prendendosi tutto il tempo per ammirare gli splendidi paesaggi.

Tra le altre mete ritenute perfette per chi viaggia da solo abbiamo La Valletta (Malta), Bruges (Belgio), Kaunas (Lituania), Cracovia (Polonia), Varna (Bulgaria), Riga (Lettonia) e Nizza (Francia).