Se il tuo partner è di questo segno zodiacale, mollalo subito: non è pronto per una relazione seria

Molla subito il tuo partner se è di questo segno zodiacale: non è pronto per una relazione seria e l’impegno non fa per lui.

Nelle relazioni la fedeltà è tutto, soprattutto in quelle amorose. Se non c’è fiducia fra i due partner, difficilmente il rapporto potrà fare un salto di qualità ed evolvere e si prospettano solo incomprensioni e sofferenze.

Conoscere in anticipo se un partner si impegnerà nella relazione, mettendoci fiducia e amore, è possibile se ci si basa sullo zodiaco. Sembrerebbe infatti che ci siano dei segni zodiacali che non sono affatto pronti per una relazione seria e anzi, anche se hanno un partner, non si faranno problemi ad avere flirt con altre persone perché amano sedurre.

Il tuo partner non è pronto per una relazione se fa parte di questi segni zodiacali

Ogni segno zodiacale è caratterizzato da alcuni tratti della personalità, desideri e bisogni e queste cose possono influenzare anche le relazioni. Per questo, mediante un’analisi dei vari segni zodiacali si può capire anche quali non sono pronti per una relazione seria. Meglio lasciare il partner se è di uno di questi segni zodiacali.

I segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario, sono passionali e amano darsi completamente all’altro. La seduzione è la loro arte preferita e non esitano a darsi ai flirt anche quando hanno già una relazione. Anche i Gemelli però non sono da meno: amano la comunicazione e la socialità e così catturano l’attenzione di tutti coloro che hanno intorno.

I segni zodiacali che non sono pronti per una relazione seria sono:

Ariete : è un segno molto attivo e spontaneo che spesso sente il bisogno di prendere iniziativa anche per quanto riguarda le avventure romantiche. L’Ariete ama i flirt e non sa frenare i suoi impulsi naturali.

: è un segno molto attivo e spontaneo che spesso sente il bisogno di prendere iniziativa anche per quanto riguarda le avventure romantiche. L’Ariete ama i flirt e non sa frenare i suoi impulsi naturali. Leone : ama sedurre e con il suo carisma sa attirare l’attenzione e i complimenti degli altri. Vuole sentirsi ammirato e desiderato e così si spinge verso flirt che vanno aldilà della sua relazione principale.

: ama sedurre e con il suo carisma sa attirare l’attenzione e i complimenti degli altri. Vuole sentirsi ammirato e desiderato e così si spinge verso flirt che vanno aldilà della sua relazione principale. Sagittario : è ottimista, curioso e avventuroso perché ama esplorare il mondo e le relazioni umane. La routine lo spaventa e quindi anche nella vita amorosa si darà a flirt extra proprio per evadere dalla noia di una relazione stabile. Il Sagittario flirta senza pensarci, anche solo per il piacere di incontrare nuove persone e vivere momenti piacevoli.

: è ottimista, curioso e avventuroso perché ama esplorare il mondo e le relazioni umane. La routine lo spaventa e quindi anche nella vita amorosa si darà a flirt extra proprio per evadere dalla noia di una relazione stabile. Il Sagittario flirta senza pensarci, anche solo per il piacere di incontrare nuove persone e vivere momenti piacevoli. Gemelli: ci sanno fare con le parole mettendo a loro agio gli interlocutori e risultando profondamente empatici. Sono affascinanti e sanno destreggiarsi tra diverse personalità per compiacere la persona che desiderano. La tendenza alla seduzione è però anche il loro punto debole: sono poco fedeli nelle relazioni sentimentali e si annoiano facilmente così tendono a cercare nuove avventure per riempire questo vuoto emotivo o intellettuale.

Non bisogna generalizzare, ovviamente, ma se il partner fa parte di uno di questi segni zodiacali, avrà la propensione ai flirt oltre alla relazione principale, quindi al tradimento e al non impegnarsi seriamente.