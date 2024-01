Segni che stai trattando male il tuo partner anche senza accorgertene: se continui così lo perdi

Se continui così rischi di perdere il tuo partner, lo stai trattando male e nemmeno te ne accorgi: ecco come capirlo.

A volte è proprio vero che non sai di amare qualcosa così tanto, finché non lo perdi. E se quella che hai accanto è la persona della tua vita e la ami, non puoi davvero rischiare di perderla soltanto perché sei distratto e non ti rendi conto degli errori che fai. In una relazione, mettersi in discussione è fondamentale perché si possa crescere insieme e modificare quelle cose che sappiamo non vanno in noi e nel rapporto con l’altro. Ecco perché non bisogna mai peccare di disattenzione nei confronti della relazione.

Non è perdonabile accorgersi troppo tardi che il nostro partner non è felice, magari anche proprio a causa nostra. Ecco perché se ci rendiamo conto di non stare facendo le cose giuste, di star addirittura trattando male chi abbiamo accanto – non per cattiveria naturalmente – è bene ricominciare subito da capo. Rischieremmo di perdere quello che abbiamo costruito fino a questo momento. E come capire se stiamo sbagliando tutto?

Stai trattando male il partner e non te ne accorgi? Come capirlo e come smettere subito

Lo stress e le preoccupazioni della vita quotidiana, a volte, possono negativamente inficiare anche la relazione più sana. Se uno dei due è particolarmente stressato, particolarmente schiacciato dalle responsabilità e dal lavoro, potrebbe non accorgersi nemmeno che qualcosa non va nella relazione, soprattutto se la colpa è proprio sua. Ecco come capire se quella persona sei proprio tu e come correggere il tiro, prima che sia troppo tardi.

Fermati un momento a pensare all’ultima volta che ti sei seduto a parlare con il tuo partner chiedendogli come sta, come sia andata la giornata. Se non ti ricordi nemmeno l’ultima volta che è successo, brutte notizie: non è un comportamento che dovresti proseguire. Rimedia prima possibile. Fai un regalo, portalo fuori a cena, cerca di farlo sentire di nuovo al centro del tuo mondo.

Se c’è qualcosa che non va nella tua vita, se stai male, non tenerti tutto dentro, non tagliare il tuo partner fuori dal tuo mondo interiore: non sono così le relazioni sane e basate sulla fiducia a cui dovresti aspirare. Includilo in ciò che ti succede fuori e dentro, gli dimostrerai fiducia e rispetto.