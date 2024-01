Serena Rossi, la foto con sua sorella lascia senza parole: sono due gocce d’acqua

Serena Rossi presenta sua sorella ed è impossibile non notare la somiglianza: sono due gocce d’acqua, eccola.

L’attrice napoletana ha presentato sui social la sorella minora che ha solo 32 anni, ma le somiglia moltissimo: ecco cosa c’è da sapere su di lei.

Serena Rossi è una delle attrici più popolari e amate in Italia. Piace tantissimo al pubblico per la sua bellezza naturale, ma anche per il suo modo di essere molto semplice e senza artefici. Il suo successo è ormai conclamato, ma l’artista ha voluto che i suoi fan conoscessero anche la sorella: ecco Ilaria Rossi, la bellissima sorellina dell’attrice. Avete notato il particolare? Impossibile non vederlo!

La sorella di Serena Rossi è identica a lei: sembrano quasi la stessa persona

Cantante, attrice, conduttrice, Serena Rossi è ormai una delle artiste nostrane più versatili del panorama italiano. E non dimentichiamo che è anche bella e che la sua fama è quindi tutta meritata. Molto attiva anche sui social, la bella napoletana ama mantenere un contatto con i followers mostrando la sua vita, ma mantenendo sempre il giusto riserbo. Proprio in uno dei suoi momenti di condivisione la Rossi ha mostrato la sua dolce sorellina. Si chiama Ilaria e ha 32 anni. Le due hanno posato in uno scatto che ha lasciato tutti i fan senza parole: sono praticamente identiche.

Ilaria ha con la sorella Serena ben 6 anni di differenza infatti è nata nel 1991. Le due hanno un legame molto profondo e spesso condividono tempo ed esperienze di vita. Su di lei non si sa moltissimo, ma dai social si può vedere qualche dettaglio. Vive a Napoli, dove è nata, e si è laureata all’Università Suor Orsola Benincasa nel 2015. Molto legata alla famiglia e agli amici, anche lei ha ereditato la passione per la musica dal papà proprio come la famosa sorella.

Oltre ad avere un legame profondo con la sorella, ha anche un rapporto speciale con suo nipote ovvero Diego. Il figlio di Serena Rossi e Davide Devenuto, che si sono anche sposati in gran segreto questa estate, con il quale passa tutto il tempo che può, trascorrendo qualche giorno a Roma, dove la sorella vive abitualmente.

Spulciando il suo profilo Instagram quello che però subito si nota è la netta somiglianza con la sorella. Infatti durante la gravidanza di quest’ultima le fece da controfigura sul set di Un Posto al Sole, dove Serena Rossi ha lavorato dal 2003 al 2010 e dove ha conosciuti l’attuale marito. Ad oggi però Ilaria non fa parte del mondo dello spettacolo quindi quella è stata per lei solo un’esperienza isolata. Chi sa se prenderà la stessa strada della sorella o preferire dedicarsi ad altro?