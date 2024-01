Si cerca personale: Grandi Navi Veloci assume 350 persone, candidatura online

Grandi Navi Veloci è alla ricerca di personale: sono ben 350 le le assunzioni previste per la stagione estiva. Ecco come candidarsi!

Grandi Navi Veloci (GNV) ha dato il via a una massiccia campagna di reclutamento in vista della prossima stagione estiva, proponendo interessanti opportunità di lavoro sia a bordo delle sue navi, sia presso i propri uffici di terra.

La grande Compagnia di navigazione è attualmente alla ricerca di ben 350 nuove risorse, che andranno ad ampliare il proprio organico e offrire un servizio sempre più efficiente e di qualità. Se sei interessato all’offerta, non esitare: ecco come puoi presentare la tua candidatura!

GNV: quali sono le posizioni aperte e come candidarsi

La massiccia campagna di reclutamento per entrare a far parte del team di Grandi Navi Veloci, era già stata avviata nel dicembre del 2023 e proseguirà nel corso del 2024. In programma, diversi open day che si terranno in specifiche località distribuite sull’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di spiegare dettagliatamente quali sono le opportunità di lavoro disponibili. E proprio in occasione di questi eventi, i candidati potranno consegnare personalmente il proprio CV.

Le figure professionali ricercate

Le posizioni aperte sono davvero tantissime e spaziano tra moltissimi settori, tra cui l’area camera, coperta, macchina e shop. Il recruiting coinvolge profili professionali diversificati, tra cui manager alberghieri, cuochi, garzoni, addetti alle pulizie, alle cabine, al bar e al ristorante.

In questi casi sarà interessante sapere che sono presi in considerazione anche CV di persone con poca esperienza. Per quanto riguarda invece le risorse da inserire nel personale di terra e negli uffici, si richiedono specifiche competenze linguistiche, quali la conoscenza di arabo, francese e spagnolo.

Dove avverranno gli Open Day

GNV prevede di tenere numerosi recruiting day nei prossimi mesi, presso le seguenti città italiane: Palermo, Pizzo Calabro, Molfetta, Bari, Genova, Civitavecchia e Pozzallo.

Ma per coloro che sono impossibilitati a recarsi nelle suddette città e desiderano comunque candidarsi, basterà andare sul sito ufficiale di Grandi Navi Veloci e visitare la pagina “lavora con noi”, dedicata al recruiting. In alternativa, è possibile presentare la propria candidatura attraverso la pagina aziendale di GNV sulla piattaforma LinkedIn, dove vengono regolarmente pubblicate tutte le posizioni aperte.

Insomma, se stai cercando un lavoro estivo davvero entusiasmante, che ti permette di viaggiare per il mondo accumulando esperienza, Grandi Navi Veloci sta aspettano proprio te. Non farti sfuggire la preziosa opportunità di vivere questa emozionante avventura: candidati online oggi stesso!