Si cerca personale in Abruzzo da assumere subito: i profili richiesti e come inviare il CV

In Abruzzo sono disponibili diversi posti di lavoro, assumono subito: ecco quali sono i profili richiesti e come fare per candidarsi.

Sono disponibili nuovi posti di lavoro in Abruzzo: diverse aziende cercano personale da assumere immediatamente. Le offerte di lavoro sono tante e tutte rivolte a profili professionali diversi. Per ogni offerta viene proposto un contratto di lavoro differente a seconda dell’azienda e del lavoratore.

Senza ulteriori indugi parliamo della prima offerta di lavoro: un’azienda operante nel settore delle pulizie cerca due nuovi addetti da inserire nella propria squadra. Il lavoratore avrà il compito di occuparsi della pulizia di appartamenti, zone comune di condomini, locali commerciali e simili nella zona di Roseto Degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

A Silvi (TE) invece uno studio di ingegneria cerca un disegnatore addetto anche alla realizzazione di rendering 3D. Non è richiesta esperienza ma il candidato ideale deve possedere un diploma di laurea nell’ambito delle abilità informatiche e avere una conoscenza minima dei principali programmi per la progettazione grafica (CAD, BIM, Photoshop, Illustrator, Revit e simili). L’azienda offre un contratto da tirocinante ma per chi avesse già esperienza valuta anche un’assunzione a tempo determinato. Per candidarsi basta inviare una mail all’indirizzo pgammasrl@gmail.com e ido.roseto@regione.abruzzo.it.

Offerte di lavoro in Abruzzo: come inviare la candidatura

Le offerte di lavoro continuano: a Pineto (TE) un’azienda del settore metalmeccanico cerca un tornitore di metalli con diploma di istituto tecnico industriale che sappia utilizzare le macchine a controllo numerico e che abbia pregressa esperienza. Il candidato ideale deve anche essere in possesso di patente B. L’azienda offre un contratto a tempo determinato (di 40 ore settimanali) con possibilità di rinnovo. Gli interessati possono inviare il proprio CV a info@defmec.it o chiamare al numero 085 9156327. La stessa azienda cerca anche un meccanico fresatore; sono richiesti i medesimi requisiti della precedente posizione.

Ad Avezzano, in provincia di L’Aquila, si cerca un barista preferibilmente con diploma o qualifica professionale e automunito. Non è richiesta esperienza nella mansione. Il datore di lavoro offre un contratto di tirocinio o contratto part-time per 24 ore settimanali di lavoro. Per candidarsi è necessario inviare il CV all’indirizzo ido.avezzano@regione.abruzzo.it inserendo il codice offerta 19826. Per tutte queste posizioni è possibile inviare le candidature fino al 12 marzo 2024.

Infine un’altra azienda ad Avezzano cerca un addetto manutentore alle caldaie di impianti di riscaldamento industriale. È richiesta esperienza nel settore, conoscenza della lingua italiana e patente B. L’offerta è di un contratto a tempo determinato di un mese con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato. È possibile candidarsi entro l’8 marzo inviando una mail a ido.avezzano@regione.abruzzo.it.