Sì, hai letto benissimo: il salame vegano esiste davvero e sulla pizza è uno spettacolo

Scopri come preparare il salame vegano: esiste ed è buonissimo sulla pizza. Ricetta facile e veloce da preparare.

Se pensi che non possa esistere il salame vegano, ti sbagli di grosso. Esiste ed è spettacolare sulla pizza, quindi è decisamente da provare. Se sei curioso di sapere come si prepara sei nel posto giusto. Grazie alla ricetta di @unanaiveincucina, condivisa sui social, puoi preparare un salame strepitoso per condire la pizza, ma totalmente vegano.

Con ingredienti semplici e precisi, un procedimento facile, potrai ottenere un risultato strepitoso davvero. Se magari hai in programma una cena in cui alcuni tuoi ospiti hanno esigenze alimentari specifiche, questo salame vegano sarà un successone e potranno mangiarlo tutti.

Scopri la ricetta passo passo per preparare un salame vegano delizioso e ricco di sapore. Condisci la tua pizza con qualche fetta di salame e vedrai che creerai un connubio di sapori incredibile, senza bisogno di usare prodotti di origine animale.

Salame vegano: la ricetta per un risultato delizioso

Ecco tutto ciò che serve per preparare un delizioso salame vegano ricco di sapore e perfetto per condire la pizza. Bastano pochi ingredienti ed un procedimento veloce per prepararlo in modo impeccabile.

Ingredienti:

140 gr di farina per seitan

50 gr di farina di ceci

2 cucchiai di lievito alimentare in scaglie

2 cucchiaini di paprika

1/2 cucchiaino di cipolla e 1/2 di aglio in polvere

Sale e pepe

180 ml di brodo

50 gr di concentrato di pomodoro

2 cucchiai di olio

1 cucchiaio di salsa di soia

1 cucchiaio di sciroppo d’acero

Procedimento:

Preparazione dell’impasto: per prima cosa, una ciotola, unire la farina per seitan, la farina di ceci, il lievito alimentare, la paprika, la cipolla in polvere, l’aglio in polvere, il sale e il pepe. Mescolare bene. In un’altra ciotola, mescolare il brodo con l’olio, lo sciroppo d’acero, la salsa di soia e il concentrato di pomodoro. Quindi unire ingredienti secchi con ingredienti liquidi, mescolando molto bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Formazione del salame: a questo punto dividere l’impasto in due parti uguali e formare due salamini compatti. Cottura: quindi cuocere i salamini a vapore in acqua per circa 45 minuti. Poi una volta cotti, lasciar raffreddare e tagliarli a fette sottili.

Note: si può personalizzare la ricetta aggiungendo qualche spezia extra come peperoncino, rosmarino o timo, per un aroma ancora più intenso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Astrid | Ricette Naturali e Vegetali (@unanaiveincucina)

Ecco pronto il tuo fantastico salame vegano, la soluzione perfetta per chiunque abbia esigenze alimentari che prevedono l’esclusione della carne e dei prodotti di origine animale. Con pochi ingredienti e una preparazione semplice, puoi proporre una valida alternativa al classico salame e condire la tua pizza o fare un aperitivo indimenticabile.