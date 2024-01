Sinner non si ferma: record di interazioni

Il successo agli Australian Open di Jannik Sinner continua a spopolare sui social (e non solo). E nelle scorse ore è stato confermato anche il record delle interazioni.

E’ un Jannik Sinner che sta facendo innamorare l’Italia. La vittoria agli Australian Open ha portato l’altoatesino a scrivere una pagina di storia molto importante e questo lo sta portando a battere record su record.

L’ultimo, come riferito dall’Adnkronos, riguarda quello delle interazioni. Numeri assolutamente importanti e che confermano la risonanza di un successo che nessuno si aspettava almeno fino alla fine dello scorso anno. Una responsabilità in più per Sinner, ormai diventato un vero punto di riferimento per lo sport del nostro Paese.

I numeri di Sinner

Dal 23 al 29 gennaio le vittorie di Jannik hanno prodotto più di 11 milioni di interazioni. Davvero numeri importanti che confermano come l’altoatesino è ormai seguito da tutto il Paese e rappresenta una figura di riferimento. Molti esperti hanno sottolineato come il movimento è destinato a crescere ed il merito è sicuramente di Sinner.

Dati che sono destinati a portare delle modifiche la trasmissione degli Slam in Italia. Sono in corso le riflessioni del caso e presto si deciderà se mandare in chiaro anche le finali dei grandi tornei naturalmente con i nostri tennisti protagonisti. Un qualcosa di storico e che conferma come l’interesse nei confronti di questo sport e di Sinner è in continua crescita.

Sinner e l’arrivo in Italia

Jannik Sinner è arrivato nelle scorse ore in Italia ed ora si prepara a dei giorni sicuramente molto importanti e particolare per lui. Nella giornata di giovedì è atteso al Quirinale con il resto della Coppa Davis per incontrare il presidente Mattarella e questa sarà l’occasione anche per festeggiare lo Slam. Si continua a parlare anche di Sanremo. Per il momento niente di certo visto che lo stesso tennista frena su questa ipotesi, ma i contatti sono in corso e vedremo cosa succederà.