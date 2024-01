Smettere di lavorare e vivere di rendita: il rent to rent funziona e cambia la vita

È possibile smettere di lavorare e vivere per sempre di rendita? Sì con il “rent to rent”. Vediamo come funziona.

Se hai perso il lavoro o se vuoi smettere di lavorare e vivere per sempre di rendita, punta sul “rent ti rent”. È un settore sicuro e con rischi praticamente nulli. Smettere di lavorare e vivere per sempre di rendita è il sogno praticamente di tutti.

Per quanto il nostro lavoro possa piacerci, è allettante l’idea di non dover necessariamente lavorare per arrivare alla fine del mese. È allettante e rassicurante l’idea di ritrovarsi ogni mese dei soldi sul conto corrente senza aver fatto alcuna fatica per ottenerli.

Senza contare che, a breve, molti posti di lavoro salteranno a causa dell’avvento dell’intelligenza artificiale. Entro i prossimi 5/10 anni molte persone potrebbero trovarsi disoccupate in quanto sostituite da algoritmi. Pertanto è bene pensare fin da ora a come crearsi una rendita sicura che ci dia la garanzia di arrivare a fine mese. Uno dei migliori settori su cui puntare è il “rent to rent”.

Che cos’è il rent to rent

Se vuoi lasciare il tuo lavoro e vivere di rendita o se, semplicemente, vuoi crearti un’entrata extra per vivere con più tranquillità, il rent to rent è il miglior settore su cui puntare in questo momento. È redditizio e non è rischioso. Vediamo insieme di cosa si tratta e come funziona.

Letteralmente “rent to rent” significa affittare per affittare. Il mattone è da sempre considerato l’investimento più sicuro e più redditizio. Tutti, infatti, hanno bisogno di case in cui vivere. Pertanto, un tempo, chi aveva del denaro da investire, acquistava case che poi affittata a prezzi sempre più alti. Oggi questo sistema non funziona più perché acquistare una casa è più complicato di quanto fosse anni fa.

Questo per due ragioni: in primo luogo oggi gli immobili costano moltissimo. In secondo luogo le banche concedono sempre meno mutui. Di conseguenza oggi acquistare immobili per affittarli non è più così facile. Senza contare che sugli immobili che acquisti ci devi anche pagare le tasse. Insomma si tratta di un investimento che oggi non è più così vantaggioso. Molto meglio affittare immobili di proprietà altrui e, d’accordo con il proprietario, affittarli a terzi per brevi periodi.

In pratica tu pagherai un affitto al proprietario di casa ma il ricavato degli affitti brevi sarà tutto tuo. E, considerando quanto si sta espandendo il mercato degli affitti brevi, potrai guadagnare davvero molto. Infatti gran parte dei turisti o dei lavoratori fuori sede preferiscono prendere in affitto un appartamento piuttosto che andare in un hotel o in un bed&breakfast. Per loro è sicuramente più economico e tu non correrai rischi in quanto non dovrai fare nessun tipo di investimento iniziale.