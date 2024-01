Sonia Bruganelli lo svela in diretta: la telefonata che ha cambiato tutto

Sonia Bruganelli lo svela definitivamente, dopo molto tempo in diretta parla di quella telefonata che ha cambiato ogni cosa: cosa è accaduto?



Non ha certamente bisogno di presentazioni, Sonia Bruganelli, autrice tv che negli ultimi mesi è finita al centro dell’attenzione per via della fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis con cui pare avere conservato grande stima e rispetto reciproco, ma dal quale ormai ha preso definitivamente le distanze.

Ebbene, il motivo che però la riporta al centro dell’attenzione ha a che fare con quella che da mesi è una vera indiscrezione, ovvero il suo presunto flirt con Antonino Spinalbese, padre della secondogenita di Belen, finalmente in onda a Verissimo la bionda ha svelato la verità.

E nel farlo ha parlato anche di una telefonata, forse inaspettata che forse non le ha davvero cambiato la vita, ma di certo le ha modificato la giornata: entriamo nello specifico e scopriamo che cosa è realmente accaduto. Di mezzo ci sta anche una showgirl molto conosciuta.

Sonia Bruganelli: “Belen mi ha chiamata, ma l’ho delusa”

Insomma, proprio nello studio di Verissimo, Sonia Bruganelli si è raccontata e nel farlo ha parlato di quello che le è successo nel corso del Natale, quando Belen Rodriguez con la scusa degli auguri per le feste, ha pensato bene di farle qualche domanda indiscreta.

Da tempo infatti si vociferata di un suo flirt con Antonino Spinalbese, lo stesso che lei ha smentito dicendo: “Non sto con Antonino, purtroppo, potrei essere anagraficamente sua madre”. La stessa risposta che ha dato anche alla showgirl argentina al telefono che pare per un momento avere pensato di essere tra i nomi di Belen che nelle ultimi tempi, a quanto pare, si è messa a indagare sulla vita sentimentale dei suoi ex compagni.

“Ho ricevuto una telefonata da Belen a Natale, voleva sapere delle cose, io le ho detto che conosciuto sua figlia Luna, una bambina dolcissima, perché lui mi ha aiutato con mio figlio Davide, che gioca a calcio qui nella squadra a Milano, per fargli conoscere delle persone” ha infine raccontato a Silvia Toffanin che ha ascoltato con grande attenzione e anche con un pizzico di incredulità quello che la ex moglie di Paolo Bonolis le stava rivelando e che forse in un secondo momento potrà essere confermato anche dalla showgirl stessa.

Una rivelazione che ha davvero dell’incredibile e chissà se sia stata anche la miccia per l’astio con il padre della sua piccola Luna?