Sorprendi i tuoi ospiti con una cena squisita: ti servono solo 3 ingredienti

Per fare bella figura con i tuoi ospiti, prepara una cena squisita con soli 3 ingredienti: ecco come sorprendere tutti.

Avere ospiti a cena crea sempre un po’ di ansia perché a volte si è a corto di idee e si finisce per presentare loro sempre piatti visti e rivisti. Ancora, chi non è pratico ai fornelli, ha paura di non essere in grado di preparare piatti, semplici o elaborati che siano.

Se poi tocca cucinare dopo una giornata di lavoro, è molto più facile entrare nel panico e il risultato non sarà di sicuro dei migliori. Per fortuna non c’è bisogno di passare ore e ore ai fornelli e sperare di fare bella figura con gli ospiti, perché bastano pochi ingredienti per preparare una cena squisita che li sorprenderà.

3 ingredienti per sorprendere i tuoi ospiti con una cena squisita

Ci sono tante ricette veloci, semplici da preparare e buonissime. Anche chi non è abile in cucina può cimentarsi in queste preparazioni di sicuro effetto. La più famosa ricetta è la bruschetta al pomodoro e basilico. La cena deve essere un pasto light, non per forza bisogna presentare agli ospiti qualcosa di elaborato o pesante.

La bruschetta si può preparare usando affettati, verdure, tonno in scatola o salmone affumicato, così da diventare un piatto veramente completo. In più non ci sarà bisogno di accendere il fornello o il forno. È anche vero che gli ospiti non sono tutti uguali: c’è chi apprezza la pasta anche di sera. Si può quindi preparare la famosa pasta aglio, olio e peperoncino, una ricetta pronta in pochi minuti e davvero facilissima da preparare.

Infine, se ci si vuole cimentare in qualcosa di più elaborato, si possono preparare le piadine fatte in casa da condire poi a proprio piacimento. Si vendono già pronte e confezionate ma che soddisfazione prepararle a casa!

Per realizzare una piadina occorreranno 3 soli ingredienti:

220 gr di farina 00

280 gr di yogurt greco 0%

10 ml di olio evo.

Il procedimento è molto semplice: basterà unire tutti gli ingredienti, mescolare e impastare con le mani fino a creare un panetto liscio ed omogeneo. Dividere poi il composto in panetti più piccoli e stendere ogni parte su un piano infarinato con un mattarello. La cottura va fatta su una padella antiaderente unta di olio. Quando sulla superficie delle padelle si formeranno delle bolle, andrà girata dall’altro lato per ultimare la cottura.

Insomma, non c’è bisogno di impazzire in cucina quando si hanno ospiti a casa (che si tratti di un’improvvisata o una cosa organizzata da tempo). Diverse sono le alternative che permetteranno di fare bella figura, semplici e veloci da preparare (anche per chi ha poco tempo da dedicare ai fornelli e poca manualità). Perfetto è anche il petto di pollo con limone e farina (le scaloppine) oppure un’insalatona per andare sempre sul sicuro (ad esempio con avocado, pomodoro e cetriolo).