Spendere solo 5€ al giorno per la spesa, la tecnica che ti fa risparmiare tempo e denaro

C’è un metodo efficace che consente di risparmiare soldi per la spesa, spendendo per essa solo 5 euro al giorno circa. Ecco di cosa si tratta.

Cucinare è una delle azioni principali della nostra giornata, in quanto, per poter restare in salute, bisogna mangiare, e farlo in modo sano.

Per cucinare, tuttavia, bisogna procurarsi gli ingredienti, in base alle ricette che si intendono preparare nel corso della giornata. Sappiamo bene come, con l’avvento dell’inflazione, molti prodotti sono saliti di prezzo anche nel settore alimentare. Certo, i rincari hanno, negli ultimi tre anni, interessato un po’ tutti i settori, ma quello alimentare ha visto salire i prezzi in modo anche esorbitante, per quanto concerne determinati cibi.

Ecco perché le famiglie cercano di prestare attenzione nel fare la spesa, trovando modi per risparmiare su di essa. D’altronde, la gestione delle spese familiari non è poi così lontana da quelle aziendali, perché è comunque importante essere consci di entrate e uscite, e monitorarle al meglio. A tal proposito, c’è un nuovo metodo molto interessante che può aiutare nel risparmiare sulla spesa, con soli 5 euro al giorno circa. Scopriamo di che cosa si tratta, in dettaglio.

5 euro al giorno per la spesa: come funziona la nuova tecnica di risparmio

Probabilmente non lo sapevi, ma c’è una tecnica molto semplice da applicare che ti aiuta a risparmiare non solo in termini di tempo, ma anche di denaro.

Questa tecnica è detta Meal Prep, termine inglese che sta per meal preparation (preparazione del pasto, ndr). Essa consiste nel prepararsi i pasti in anticipo, per i giorni successivi. Chiaramente è necessario organizzarsi al meglio per mettere in atto questo metodo di risparmio. Con il Meal Prep, non mangerai sempre le stesse cose, ma combinerai diversi ingredienti e creerai, dunque, dei piatti differenti.

Il trucco consiste nel preparare porzioni più abbondanti di certi pasti, in modo che riuscirai a prepararti dei pranzi anche per i giorni che verranno. Ti serve un giorno a settimana in cui puoi dedicarti alla cucina. Puoi decidere di suddividere i pasti in porzioni e metterli in congelatore.

Il risparmio usando questa tecnica sarà notevole, perché per preparare un pasto con tale metodo si avrà un costo di circa 2,50 euro. Dunque, se in un giorno ne prepari due abbondanti per i giorni a venire, spendi 5 euro. Un risparmio notevole, perché è un metodo che puoi seguire cucinando un giorno o due o tre giorni di seguito per i giorni successivi. Così anche il tempo per cucinare si dimezza.