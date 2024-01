Cattelan ritorna su Rai 2: gli ospiti della prima puntata

Alessandro Cattelan è pronto a ritornare su ‘Rai 2’. Il suo show prenderà il via in questa serata e andiamo a scoprire nei dettagli gli ospiti della prima puntata.

Dopo la lunga pausa, Stasera c’è Cattelan… su Rai 2 è pronto a ritornare. Gli ottimi ascolti ottenuti la scorsa edizione hanno portato viale Mazzini a confermare lo show in seconda serata e c’è grande attesa per capire se ci saranno novità rispetto al passato oppure il format sarà sempre il solito.

Si parte stasera, martedì 23 gennaio 2024, in seconda serata su Rai 2. Cattelan è pronto a regalare i soliti momenti speciali e sketch con i suoi ospiti oltre che naturalmente non mancheranno le interviste. Il tutto accompagnato dalla musica degli Street Clerks.

Gli ospiti della prima puntata

Si parte con due puntate consecutive. Nella prima Cattelan darà spazio ad un ospite molto importante come Willem Defoe, star del film Povere Creature. C’è grande attesa per capire se con l’attore ci sarà una semplice intervista oppure si darà spazio ad un qualcosa di completamente differente.

Ma ci sarà spazio anche per la comicità con I Soliti Idioti, il duo composto da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli. Completeranno il parco ospiti di questa serata i Subsonica, pronti ad allietare il pubblico anche con le loro canzoni e Marco Travaglio.

Gli ospiti della seconda puntata

Ma non è assolutamente finita qui. Nella serata di domani, mercoledì 24 gennaio, andrà in scena la seconda puntata di questa edizione dello show di Cattelan. Una serata che vedrà tra i protagonisti Rocco Siffredi, accompagnato per l’occasione dalla moglie e dai figli, Pietro Castellitto e Giorgia Fumo.

Un doppio appuntamento da segnalare sul calendario e da non perdere. Cattelan è pronto a ripartire nella speranza di confermare quanto registrato la scorsa edizione.