Stress, ecco come dirgli addio: la routine quotidiana che aiuta a stare meglio

Può capitare di vivere periodi o giornate all’insegna dello stress: ecco le buoni abitudini da prendere per allontanare le tensioni

I ritmi caotici della vita di tutti i giorni fanno sì che il tasso di stress sia sempre molto elevato. Mille impegni, mille corse per arrivare sempre puntuali, ritmi serrati da rispettare e si arriva a fine giornata praticamente sfiniti. Chi più e chi meno è alle prese con lo stesso problema, ossia quello di non avere tempo per dedicarsi ad un hobby o comunque ad un po’ di, meritato, relax.

E’ sbagliato però trascurare le piacevoli abitudine, perché a lungo andare lo stress potrebbe diventare un vero e proprio macigno, difficile da sostenere. Ecco quindi che, pur avendo poco tempo a disposizione, è importante concedersi attimi di relax prima di finire la giornata. Andiamo a vedere nello specifico quali sono le azioni, da compiere quotidianamente o quasi, che possono allontanare lo stress.

Vita caotica, le abitudine che aiuteranno a smaltire lo stress

Il primo aspetto da non trascurare, quando si parla di stress, è quello legato alle passioni: capita di metterle da parte proprio per i tanti impegni che si hanno ma è bene prendersi tempo e non trascurare gli hobby.

Lo sport inoltre è importante, sia per la salute chiaramente, sia come valvola di sfogo: almeno qualche minuto per una passeggiata può essere rigenerante dopo le corse fatte durante il giorno per arrivare sempre puntuali. Non trascurate il valore terapeutico della buona musica perché può distogliervi dai pensieri e farvi rilassare a pieno. Stesso discorso vale per un buon libro: scegliete il genere che più fa al caso vostro e lasciatevi coinvolgere dalla trama, sarà sicuramente un ottimo aiuto per accantonare lo stress.

Prendersi cura dei muscoli è altrettanto importante: seguite la pratica del rilassamento muscolare progressivo, che implica il rilassamento di tutti i muscoli del corpo, gruppo per gruppo, iniziando dalla fronte e scendendo fino alle dita dei piedi. Concedetevi spuntini salutari: la frutta secca, ad esempio, è un’ottima fonte di magnesio, che secondo gli esperti può aiutare i nostri corpi a rilassarsi.

Sarebbe utile anche ridurre il tempo da passare davanti allo schermo: per molti è impossibile visto che ci lavorano, ma almeno nelle ore libere allontanate i dispositivi. Infine, prima di mettervi a letto, accendete una candela del profumo che preferite: sarà un’allenata che vi farà conciliare il sonno.