Supermercato: risparmi ogni settimana con questi 10 trucchi: parola di commesso

Per chi ha intenzione di risparmiare con la spesa al supermercato ci sono 10 trucchi da mettere in atto tutti i giorni: ecco che cosa bisogna fare.

In un periodo di irrigidimento delle condizioni finanziarie, dove la crisi economica non sembra attenuarsi, è normale e importante che le famiglie trovino delle soluzioni per poter tagliare i costi e arrivare a fine mese senza troppe difficoltà.

Uno degli obiettivi comuni per i consumatori è quello di risparmiare sulla spesa alimentare. È importante non solo per un fattore economico, ma anche per evitare sprechi e consumi eccessivi. Uno stile di vita oculato e attento, dunque, può fare una grande differenza. Per cercare di racimolare un bel gruzzoletto ogni settimana si possono seguire 10 trucchi quando si va a fare la spesa al supermercato. Il risultato sarà sorprendente.

I 10 consigli per risparmiare sulla spesa al supermercato

La youtuber Valeria, la quale gestisce il Canale Veglilife ed è anche una chef e pasticciera di cucina vegetale, ha realizzato un video in cui spiega quali sono i trucchi principali da fare per poter risparmiare sulla spesa alimentare. Si tratta di consigli che dovrebbero seguire tutti.

Il primo consiglio è quello di fare una lista della spesa prima di recarsi al negozio, in questo modo si evita di acquistare prodotti che non servono. Un altro suggerimento molto utile è quello di non fare la spesa a stomaco vuoto, questo perché si tenderebbe a comprare di più perché si ha fame e quindi le voglie potrebbero prevalere sul raziocino.

Al terzo posto è stato inserito il consiglio di evitare i cibi pronti, quindi quelli che si preparano in pochi minuti. Il quarto suggerimento è strettamente collegato al precedente ed è quello di cucinare i pasti in casa, ed è anche un modo per seguire una dieta sana ed equilibrata.

Il quinto suggerimento è quello di fare attenzione alle offerte, questo perché si tenderebbe sempre a fare scorta di prodotti in promozione che poi non vengono utilizzati. Al sesto posto troviamo il consiglio di acquistare il cibo di stagione e sfuso, anche perché gli alimenti non stagionali sono prodotti in serra.

È importante evitare l’acqua in bottiglia, questo perché ha una serie di svantaggi soprattutto per quanto riguarda il riciclo della plastica. L’ottavo suggerimento è comprare le materie prime che consentono di realizzare gli alimenti in casa, quindi l’ideale è comprare farina, legumi, uova, ecc.

Un altro suggerimento è quello di leggere il prezzo al Kg, quindi quando si acquista un prodotto è importante valutare quello che costa di meno al chilo e non la confezione che costa di meno. L’ultimo consiglio è quello di mangiare vegetale, chi segue un’alimentazione vegetale si basa soprattutto su frutta e verdura, cerali, ecc.