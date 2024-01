Swiffer, hai sempre sbagliato: usalo così e dirai addio allo sporco una volta per tutte

Se usi il panno Swiffer ma non riesci a pulire perfettamente come invece vorresti, usa questo metodo efficace.

Quando si ha una casa, una delle cose da fare più frequentemente è certamente pulirla a dovere. L’ambiente in cui viviamo deve essere pulito, per rispetto di noi stessi e degli altri inquilini. Una casa pulita non è solo bella da un punto di vista estetico, ma è anche importante da un punto di vista energetico.

La pulizia dell’ambiente permette all’energia di scorrere in modo fluido, senza contrasti, come spiega bene l’arte del Feng Shui. Pulire casa è inoltre un modo molto efficace per rimuovere eventuali ospiti indesiderati dal luogo in cui abitiamo, come ad esempio virus e batteri, spesso causa di allergie e malattie varie.

La casa è il nostro rifugio ed entrarvi e starvi deve essere un vero piacere, non solo per noi ma anche per i nostri ospiti. Di certo non può dirsi piacevole ritrovarsi in un ambiente sporco, pieno di polvere e magari con muffe. La bellezza dei pavimenti lucenti, dei vetri super brillanti, ecc., è incommensurabile.

L’energia della pulizia è un’energia di rinnovamento e vi rigenererà dentro. Cosa altrettanto importante, tuttavia, è quella di imparare a usare gli strumenti di pulizia, per fare in modo che non restino residui di sporco. Tra questi, il panno Swiffer.

Swiffer, impara a usarlo con questo metodo efficace per eliminare lo sporco

Saper usare a dovere gli strumenti di pulizia che abbiamo a disposizione garantisce un risultato ottimale. Tra gli strumenti più usati da chi pulisce casa, ci sono i piumini Swiffer e le scope con panno Swiffer.

Sono strumenti in grado di fare un ottimo lavoro, ma bisogna usarle con metodo, altrimenti il risultato sarà parziale. È sempre meglio che quando si passi il panno, non restino residui di sporco, altrimenti sarà stato tutto inutile.

Per fare in modo di pulire bene il vostro pavimento, bisogna evitare di usare la scopa Swiffer passandola con un movimento avanti e indietro. Questa tecnica, infatti, come spiega su Instagram @shabby7_chichome, non sarebbe efficace per eliminare i residui di sporcizia.

Un post condiviso da Amaliya Tykhovska (@shabby7_chichome)

Il trucco, infatti, è quello di usare il metodo a 8. Questo trucco, consiste nel passare il panno in modo da formare un 8, per l’appunto. Grazie a questa tecnica, il panno raccoglierà tutto lo sporco e non lascerà residui.