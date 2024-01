Telefono e ipertensione, cosa succede quando si utilizza troppo lo smartphone

Il cellulare è sicuramente utile, ma spesso è bene limitare l’uso che ne facciamo: ecco cosa può accadere utilizzandolo troppo

Siamo ormai così presi dai cellulari che neanche ci rendiamo conto di quanto li usiamo e di tutto il tempo che li teniamo in mano, nonostante potremmo farne a meno. Oramai gli smartphone sono diventati parte integrante della vita di ogni essere umano. E’ vero che sono decisamente utili, ma molto spesso ne abusiamo, utilizzandoli come passatempo o per semplice abitudine.

Grazie ai telefonini possiamo fare praticamente tutto, perfino lavorare. Possiamo inviare mail, interagire con persone lontane e anche prenotare una visita medica o una vacanza, fare shopping, ordinare pranzi o cene, vedere i percorsi da fare in macchina per raggiungere un determinato posto… insomma, ormai i cellulari sono indispensabili. Capita però di usarli troppo, anche quando se ne potrebbe (e dovrebbe fare a meno).

No alle telefonate troppo lunghe: i rischi

Soprattutto le telefonate, che durano troppo, potrebbero portare gravi conseguenze. E’ un classico infatti che, appena si può, si prende lo smartphone e si chiama una persona cara: che sia un genitore, un amico, il partner, capita di parlare a lungo, magari anche per cogliere l’occasione, mentre si sta facendo altro, di avere una compagnia con la quale conversare.

Una delle abitudini più gettonate è quella di parlare in macchina, spesso quando si rientra a casa dal lavoro si mettono gli auricolari e si approfitta del tempo a disposizione per fare una bella chiacchierata con una persona cara; oppure quando si ha qualche minuto per fare una passeggiata, si alza la cornetta e si inizia a raccontare la giornata, o un determinato fatto, a qualcuno. E’ giusto chiaramente sentire spesso gli affetti e restare in contatto, ma l’uso del telefono va dosato. E’ sicuramente un grande alleato per le faccende di tutti i giorni, ma in alcuni casi può rivelarsi un nemico.

Stare troppo al telefono può influire sulla pressione arteriosa lo rivela uno studio apparso su European Heart Journal – Digital Health, rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC) e riportato da La Repubblica. Stando ai risultati della ricerca, infatti chi sta con la cornetta del cellulare attaccata all’orecchio per mezz’ora o più ogni settimana crescerebbe del 12% il rischio di sviluppare ipertensione rispetto a chi invece non raggiunge i 30 minuti settimanali.