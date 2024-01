Tinteggiare casa per darle un’aria nuova: perché è meglio farlo in inverno (anche per risparmiare)

Anche se erroneamente si pensa che non sia la stagione giusta per farlo, in inverno è più conveniente tinteggiare casa.

Sono tante le cose che si possono fare in casa per darle un’aria nuova: cambiare i mobili, rinnovare una stanza, aggiungere dei soprammobili o dei quadri… ma sicuramente uno degli interventi più scelti è una nuova tinteggiatura delle pareti.

Spesso si pensa erroneamente che sia meglio farlo quando fa caldo, in realtà anche in inverno si può tinteggiare casa con successo. Anzi, ci sono diversi vantaggi, anche economici, di farlo in questo periodo.

Perché conviene tinteggiare casa in inverno

Tinteggiare le pareti di casa aiuta a donarle un’aria nuova, più fresca e pulita. In molti sono convinti che in inverno non sia consigliabile farlo, perché l’umidità potrebbe creare danni. In realtà, considerando i recenti cambiamenti climatici, l’inverno non necessariamente è una stagione umida.

Anzi, molto spesso è caratterizzata da belle giornate di sole e secche. Invece in primavera è più probabile che ci sia tanta umidità a causa dei tanti giorni di pioggia battente. Per questo, piuttosto che in primavera, può essere saggio tinteggiare casa in inverno.

Per una corretta asciugatura della pittura, è essenziale però generare una differenza di temperatura. In inverno questo significa far circolare l’aria tenendo aperte regolarmente le finestre (anche se fa freddo e si potrebbe essere restii a farlo) e tenere accesi i termosifoni che, creando un bel tepore all’interno delle mura domestiche, favoriscono l’asciugatura della pittura.

In estate, invece, le temperature molto alte possono influire negativamente sulla tinteggiatura e non possono essere calmierate in nessun modo, se non con l’utilizzo di condizionatori (che non tutti hanno in casa). Questo è uno dei motivi per cui è consigliabile tinteggiare casa in inverno. Tuttavia, se si opta per questa stagione per farlo, è importante scegliere dei materiali di buona qualità, come delle vernici che siano meno sensibili alle variazioni di temperatura e che abbiano tempi di asciugatura brevi.

Se i termosifoni rimarranno accesi, è meglio optare per pitture autopulenti, che prevengono la formazione di sporco e l’accumulo di residui e polvere, così che non si formino delle macchie. Inoltre, dato che le finestre verranno aperte poco, le pitture non dovrebbero avere odori troppo intensi, in modo che tutte le stanze possano essere comunque abitate dai componenti della famiglia senza problemi di sicurezza.