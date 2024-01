Tra le vie di Firenze cerca questo muro speciale: si trovano dei veri “tesori perduti”

Firenze, tra le tante meraviglie artistiche ben note c’è anche questo muro veramente speciale pieno di tesori perduti: un luogo unico.

Il patrimonio artistico e culturale dell’Italia è veramente immenso e, tra le tante città visitate da milioni e milioni di turisti ed invidiate in tutto il mondo, c’è sicuramente Firenze. Il capoluogo toscano è una città tutta da vivere, nei suoi musei e nella sua architettura oltre che, ovviamente, nei vari eventi organizzati.

Tra la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, gli Uffizi, il Lungarno, Palazzo Vecchio e tanti altri luoghi ben rinomati, c’è però un muro davvero speciale per le vie della città, pieno zeppo di veri e propri “tesori” capaci di sorprendere tutti quanti i passanti.

Ci hai mai fatto caso? E’ presente proprio tra le vie di Firenze e sta diventando sempre di più una tappa fissa non soltanto di tanti visitatori, ma anche dei molti cittadini che popolano il capoluogo toscano; ecco le informazioni a riguardo, una storia veramente affascinante.

Firenze, il muro dei “tesori smarriti” diventa sempre più famoso: dove si trova e come è nato

Un utile servizio pubblico di Firenze si è presto trasformato in una vera e propria opera d’arte a cielo aperto, inserendosi perfettamente nel clima della città. A piazza della Passera, chiunque si trovi a Firenze può infatti osservare quello che è stato ribattezzato “muro delle chiavi e delle cose perse”, proprio perché pieno di oggetti smarriti.

L’opera nasce dall’iniziativa di una trattoria locale ed è stata poi mantenuta e ampliata da cittadini e turisti; tante sono le chiavi smarrite che vengono appese al muro, in attesa del loro legittimo proprietario. Grazie ai social network, l’iniziativa è poi diventata virale e così, ad oggi, in molti giungono da ogni parte della città sia per lasciare chiavi smarrite sia magari per lasciare lucchetti, come simbolo di una relazione amorosa.

Insieme alle chiavi e ad altri oggetti, si trovano poi varie realizzazioni di artisti. “Questa è la piazza della sperimentazione, dell’arte” affermano (come si legge su Il Corriere) i commercianti del luogo; una piazza piena di vita, un luogo di incontro per cittadini di tutte le età diventato in questi ultimi tempi davvero molto popolare. Da aggiungere, sicuramente, come tappa ad un tour programmato di Firenze.