Trapunta in lavatrice, dalla temperatura al detersivo da usare: i trucchi per non fare danni

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, lavare la trapunta è necessario e se si vogliono evitare di spendere molti soldi per la lavanderia è necessario conoscere alcuni trucchetti per fare il tutto in casa con la lavatrice, ma quali sono i consigli da seguire? Ecco cosa c’è da sapere in merito all’argomento in questione.

Com’è noto, quando bisogna lavare la propria trapunta in lavatrice è bene tenere presente alcune cose, ad esempio, se vi sono delle macchie potrebbe essere utile trattarle prima di inserire la trapunta nel dispositivo. Inoltre, è necessario capire quanto è capiente il proprio elettrodomestico così da evitare spiacevoli inconvenienti.

In più, è sempre molto importante leggere con attenzione le indicazioni riportate sull’etichetta soprattutto quelle relative alla temperatura. Solitamente, quando si tratta di tessuti delicati la temperatura da scegliere potrebbe oscillare tra i trenta ed i quaranta gradi.

Un’altra cosa molto importante per preservare il tessuto è la centrifuga. Questa non dovrebbe superare gli ottocento giri, in questo modo si eliminerà l’acqua in più, ma non si rovinerà la trapunta.

La propria trapunta dovrebbe essere lavata almeno una o due volte l’anno. Spesso, per evitare i costi della lavanderia, si preferisce lavarla in casa, ma in questo caso è bene tenere presente alcuni consigli utili da mettere in pratica per evitare di rovinarla.

Oltre ai consigli descritti in precedenza ve ne sono altri da tenere presente ed uno di questi riguarda il detersivo da utilizzare. Quando si lava una trapunta è sempre meglio usare un sapone liquido da inserire nell’apposita vaschetta. In più, è necessario, se si tratta di una trapunta colorata, adoperare un detersivo ad hoc per tali tessuti.

Sarà, poi necessario, fare molta attenzione affinché la trapunta non entri in contatto con la candeggina o altri detersivi che solitamente si utilizzano per sbiancare altrimenti questa potrebbe rovinarsi irrimediabilmente e il colore non sarà più quello di una volta.

Infine, un altro aspetto da considerare è l’asciugatura. Se si tratta di una trapunta n cotone allora può essere sistemata nell’asciugatrice, l’importante però è fare attenzione a non adoperare elevate temperature. Se, invece, non si ha tale elettrodomestico allora potrebbe essere utile mettere la trapunta all’aria aperta evitando la luce diretta del sole.