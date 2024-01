Trucchi per pagare meno tasse, oggi esistono: ecco svelato il segreto

Pagare meno tasse è possibile se si sa come procedere nel modo giusto, oggi infatti esistono numerosi trucchi per dare un taglio netto.

Quando si parla di trucchi o strategie non si intendono metodi illegali per evadere le tasse quanto piuttosto strumenti che sono del tutto legali e che permettono di avere sconti immediati. Il problema principale è che spesso le persone non sanno cosa hanno realmente a disposizione, tutti i bonus, le agevolazioni e le possibilità da attuare direttamente sulla tassazione e quindi non li utilizzano mai.

Avere un quadro chiaro di quella che è la propria condizione economica e anche come procedere per avere gli sconti utili è essenziale al fine di non commettere errori. Si tratta di risparmiare centinaia di euro ogni anno sul pagamento delle tasse, qualcosa di fondamentale per ogni famiglia.

Trucchi per pagare meno tasse legalmente

Le tasse sono in aumento e questo, unitamente ad inflazione e condizioni generali economiche non propriamente floride, non rende affatto facile gestire tutto attinendosi solo ai versamenti, senza consolidare le detrazioni possibili.

La questione forse più evidente per tutti è quella che riguarda il rimborso Irpef. Molti credono di poter inserire le spese mediche o poco altro ma in realtà, in Italia, è possibile detrarre spese per ogni cosa. Le più comuni sono affitto, sanità, scuola e istruzione ma ci sono veramente infinite opzioni, si va dal veterinario per gli animali domestici alle spese da corrispondere per lo sport.

Il 19% su ogni spesa effettuata non è poco, anche quando si tratta di costi ripetuti nel tempo. A fine anno questo può fare veramente la differenza e quindi consentire di ottenere un ritorno economico notevole. Il metodo più semplice per risparmiare sulle tasse quindi è quello di fare attenzione e conteggi relativi a tutte le spese che si accumulano nel tempo.

Bisogna sempre avere metodi tracciabili di pagamento per poterlo fare e soprattutto avere una lista di quelle che sono le spese da detrarre perché molte non sono affatto note alla maggior parte delle persone. Questa detrazione del 19% si unisce poi ai bonus e alle agevolazioni che sono cosa a parte.

Inoltre, al tutto, bisogna anche aggiungere la possibilità di ricevere un rimborso diretto sulle spese effettuate. Una volta presentata la dichiarazione, in base alle tasse da pagare, se ci sono cifre impegnative e poche spese probabilmente si avrà solo uno sconto, laddove ci sia però una cifre non elevata di tasse e tanti sconti da attuare, la condizione sarà a credito quindi la persona riceverà successivamente i fondi dovuti.