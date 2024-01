Un gioco divertente, creativo ed economico per i bimbi? Ecco la soluzione per non farli annoiare

Alcuni giochi fai da te possono riempire i “momenti morti”. Questo, in particolare, è in grado di migliorare le loro capacità, divertendosi.

Chi ha uno o più bambini piccoli saprà benissimo come la noia può diventare un tasto dolente quando non si ha la possibilità di portarli fuori casa. In questi casi, molte persone si affidano a dispositivi elettronici per intrattenerli, ignorando le conseguenze che questa pratica, a lungo andare, può comportare.

Demonizzare i cartoni animati non è del tutto corretto, visto che in buone dosi e con i canali giusti, possono essere estremamente educativi per gli stessi. Tuttavia, l’altra faccia della medaglia potrebbe metterci di fronte al fatto che un uso eccessivo può rappresentare una significativa minaccia per i livelli d’attenzione.

Insomma, quando si può è sempre meglio evitare di distrarre i più piccoli con smartphone e televisione, e piuttosto, focalizzarsi su attività in grado di stimolare le loro attività cognitive e psico-motorie. In questo caso, questo gioco fai da te è realizzabile con due semplici ingredienti, ma permette ai più piccoli di intrattenersi per diverso tempo in un’attività educativa.

Il gioco fai da te per i bimbi, economico e creativo: la soluzione pratica e veloce.

Tra le tante creazioni fai da te di giochi per bimbi, ne emerge una, che si distingue dalle altre per la sua facilità nella realizzazione, nonché il successo riscontrato tra i più piccoli. In questo caso, a venirci in aiuto sono due ingredienti comunemente presenti in casa delle famiglie, ossia della semplice farina e dell’olio Johnsons Baby.

Il trucco prevede di prendere un ampio recipiente e riempirlo un terzo con la farina, fino a creare una sorta di distesa. Una volta fatto ciò, è necessario aggiungere l’olio Johnson Baby e amalgamare il tutto. La consistenza ottenuta non dovrà essere quella di una pasta modellabile, ma una sorta di terra umida. A questo punto il bambino, con l’aiuto di diverse forme e oggetti come bicchieri e cucchiai, sarà in grado di scavare, modellare e creare forme come se fosse a tutti gli effetti in una distesa di sabbia.

Questo gioco, oltre a rivelarsi un ottimo passatempo per i più piccoli, è un vero toccasana per lo sviluppo delle attività motorie. Per motricità, infatti, ci si riferisce alla capacità di controllare i movimenti delle mani e delle dita. Già in età prescolare, molti giochi sono progettati per stimolare la manualità dei bambini, aiutandoli a compiere azioni volontarie come accarezzare o tenere un oggetto tra le mani.

È fondamentale, dunque, promuovere lo sviluppo di questa abilità, poiché una motricità fine non adeguatamente sviluppata può avere conseguenze negative sulla crescita del bambino. Tra queste troviamo la mancanza di autostima, insicurezza e difficoltà nel tenere il passo con gli altri. Questa frustrazione psicologica può a sua volta influire sullo sviluppo cognitivo del bambino. Insomma, per quanto alcuni giochi possano sembrare all’apparenza banali, possono rappresentare un tassello importante nella crescita dei più piccoli.