Un malore uccide sul colpo la parrucchiera dei vip: vani i tentativi di rianimarla, aveva acconciato anche Naomi Campbell

Nota come la parrucchiera dei vip, Monica ha perso la vita a seguito di un malore nel bel mezzo di una giornata lavorativa.

Monica Corrà, conosciuta come Monika, è scomparsa martedì mentre lavorava nel salone di bellezza fondato da suo padre, Umberto, a Venezia. Aveva 61 anni, troppo giovane per un destino che, tuttavia, ha fatto il suo corso. Laureata all’Università di Urbino, gestiva lo storico salone Monika & Umberto Beauty Salon da circa vent’anni.

Il luogo è rinomato per i trattamenti di bellezza e acconciatura, tanto che numerosi vip si recavano da lei e il padre, mentre la Regione lo aveva dichiarato addirittura attività storica. La coiffure era nota per la sua dedizione al lavoro, il suo carattere genuino, nonché per la sua attenzione alle esigenze dei clienti.

Oltre ad essere conosciuta con la nomina de ‘la parrucchiera dei vip di Venezia’, acconciando negli anni celebrities del calibro di Naomi Campbell, aveva ricevuto la medaglia d’oro per l’innovazione tecnologica dalla Camera di Commercio di Venezia. Tuttavia, è stato proprio durante il lavoro che la donna ha avuto un malore, dove i tentativi di rianimarla sono stati numerosi, ma altrettanto invani.

La parrucchiera dei vip e il malore in salone: cosa è accaduto a Monica Corrà

Classe 1960 e residente in calle dei Boteri, Monica è stata descritta come una donna piuttosto riservata, che amava la pace e la tranquillità. Il suo stile di vita era sano e non vi sono stati alcuni episodi precedenti che potessero far pensare ad un malore futuro. Eppure è accaduto, ma come affermato dal padre, “i suoi occhi tra il verde e l’azzurro ora doneranno la vita”.

“Questa la volontà di Monica (di donare i suoi occhi ai più bisognosi ndr) – riferisce Umberto Corrà, padre della donna – , spero di poter tornare a intravedere il suo sguardo negli occhi di qualcuno che incontrerò casualmente”. Umberto forse continuerà la sua attività insieme alle collaboratrici Eleonora e Francesca, coloro che potranno dargli la forza di andare avanti.

Ad oggi, viene descritta come una donna altruista, nonché meticolosa sulla sua salute. Pare infatti, che si tenesse sempre controllata: il suo mal di stomaco era frequente, tanto che le ragazze del salone non hanno dato troppo peso al malessere di qualche giorno fa. Eppure, dopo aver bevuto un caffé, quel fastidio si trasformò in malore.

Durante una piega la donna si è sentita male, ma i tentativi di rianimarla sono stati invani. I funerali sono previsti per lunedì nella chiesa di San Salvador a Venezia.