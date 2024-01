Un medico in famiglia, Poggio Fiorito esiste davvero? Ecco dove si trova casa Martini

Un medico in famiglia torna a far parlare di sé: la serie di successo targata Rai continua ad impressionare con una location unica!

Ci sono degli “amori che non si scordano mai”, anche per quanto riguarda le serie tv più amate. Il format Un medico in famiglia ha accompagnato più generazioni, nello specifico quella della Generazione X e i Millennials. Infatti, è insieme a Nonno Libero, l’iconico Lino Banfi, che si è cresciuti tra un guaio e l’altro della famiglia Martini. Da una gag all’altra però ci si domanda se davvero Poggio Fiorito esista, ed ecco che saltano fuori delle indiscrezioni che stravolgono la percezione del pubblico.

Per i telespettatori le serie come Un medico in famiglia, sono una boccata d’aria fresca, nonostante si parli di “problemi di altre famiglie”. Infatti, il programma è noto per vedere ingarbugliarsi delle situazioni assurde tra i personaggi, ed in certi casi il pubblico a casa si rivede in quanto accade. Ma quanti si rivedono in Poggio Fiorito? Tra le chicche c’è da tenere in considerazione la location, anche perché è sempre piaciuta a chi ha visto la serie.

Di certo sono in tanti a voler vivere in un luogo del genere, anche perché molto bello esteticamente ed in apparenza “pacifico”. Allora la domanda sorge spontanea: tanta bellezza è merito di un duro lavoro sul set, oppure c’entra il fatto che sia un posto reale o meno? La risposta lascia senza parole anche i fan più maturi!

Un medico in famiglia, Poggio Fiorito esiste? Fuori la verità!

Da questa risposta ci sarà un finimondo, poiché è probabile che molti fan non abbiano mai pensato ad una possibilità simile. Cosa rende magico Un medico il famiglia? Il segreto del successo sta proprio nel calore e nell’affetto che anche un nucleo così complesso ed articolato come quello dei Martini può dare. Quanto c’è di vero e quanto è ricreato dal set?

Diciamo che parlare di “infanzia rovinata” (per molti) non è proprio sbagliato, anzi è la risposta che tutti i fan meritano di avere. La casa dei Martini negli interni è interamente ricreata all’interno di un… capannone! Ebbene, un’abitazione così bella è frutto di un intenso e professionale lavoro di regia e di set, ma non solo. Perché allora sembra impossibile che il paesaggio attorno alla casa, cioè quello esterno possa essere ricreato magistralmente allo stesso modo.

Ed è qui che entra in gioco la delusione maggiore, perché l’ambiente esterno non è reale, anche se esiste davvero Poggio Fiorito! E’ un comune italiano presente in Abruzzo, a Chieti, con ben 798 abitanti. Quindi, gli sceneggiatori e tutti i protagonisti del mondo dello spettacolo, si sono ispirati a questo luogo così bello e “fiorito”, ma lo hanno fatto costruendo in maniera impeccabile tutti gli edifici.

Infatti, tutto si realizza dentro Cinecittà, perché degli esterni sono state solo ricreate le facciate, il resto dei locali è infatti scoperto. Quindi, addio possibilità di spostarsi nella casa dei Martini, perché è tutto frutto del lavoro del set!