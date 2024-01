Un virus colpisce mezza squadra: rinviata la gara di campionato

Il Groningen è in grande difficoltà: il Norovirus ha colpito praticamente tutta la squadra e non riescono a scendere in campo

Una richiesta obbligata vista la situazione alquanto inusuale. Negli ultimi giorni, la KNVB ha risposto alla domanda del Groningen di rinviare la partita di venerdì sera contro l’Emmen, come ha annunciato l’associazione sui propri canali ufficiali. Infatti, sono ben sedici i giocatori dei biancoverdi malati e non abbastanza in forma per riuscire a scendere in campo questa settimana, come è stato riferito da NOS. La KNVB adesso spera di trovare presto una nuova data per la gara: “La gravità della situazione, la natura e l’entità dei problemi, la contaminazione e i rischi per la salute rendono la questione totalmente fuori dal controllo diretto del Groningen, perciò è stato deciso di rinviare la sfida”, è stato scritto sul web.

Nella giornata di mercoledì, il giornalista di RTV Noord Stefan Bleeker aveva anticipato la notizia su X: “Il Groningen ha presentato una richiesta alla KNVB per rinviare la partita contro l’FC Emmen. C’è una malattia che sta girando nella rosa e nello staff tecnico. A oggi (mercoledì, ndr) solo sei giocatori stanno bene e sono disponibili. Si sospetta che si tratti del Norovirus“. Secondo quanto hanno riferito gli organi vicini alla squadra, almeno venti giocatori e membri dello staff sarebbero infetti, tanto da rendere impossibile per la formazione olandese di riuscire a giocare.

La situazione

La situazione critica è andata peggiorando giorno dopo giorno. Già martedì ben otto giocatori dei biancoverdi erano indisposti. Nonostante ciò, il Groningen ha comunque affrontato l’Excelsior nell’ottavo di finale di Coppa d’Olanda. Il virus comunque era entrato nella squadra. “Durante l’Excelsior-Groningen, le riserve in panchina sono andati più volte in bagno e il viaggio di ritorno in autobus è stato tutt’altro che piacevole. Isak Määttä, uno dei calciatori, è stato così male che ha dovuto fermarsi e prendere una stanza in un albergo lungo il percorso”, ha scritto Merijn Slagter, giornalista di RTV Noord su X.

Nonostante tutte le difficoltà e la malattia che si insinuava nella rosa, la squadra è comunque riuscita a qualificarsi per la fase successiva della competizione. Infatti, dopo un primo tempo estremamente sotto tono, e un secondo svolto a un ritmo più sostenuto, il Groningen è ha avuto la meglio sull’Excelsior con il punteggio finale sullo 0-2. Romano Postema ha segnato entrambi i gol del match, che attualmente si trova in gran forma dopo aver messo a referto cinque reti negli ultimi quattro incontri.