Uomini e donne, coppia appena uscita dal programma brucia le tappe: la foto non mente

Uomini e Donne, neo coppia uscita dal programma da qualche settimana, brucia le tappe. La foto social non mente: progetti in vista per i due.

Poco prima della pausa di fine anno il trono over ha assistito alla nascita d’una nuova coppia. Inizialmente i due non hanno convinto il pubblico d’Uomini e Donne, in particolare in studio non sono mancati commenti e critiche in merito alla veridicità dei loro sentimenti.

Proprio per avere la possibilità di viversi lontano dalle telecamere e d’eventuali intromissioni hanno scelto d’abbandonare il daytime e conoscersi meglio.

Contro le più rosee previsioni fra i due anta le cose sembrano andare alla grande. Alcuni scatti social dimostrano che non manca l’intesa e che cavaliere e dama sono prossimi a prendere delle decisioni importanti. Occorre fare qualche passo indietro e ricordare che i due anta prima di concedersi l’esclusiva e dichiararsi palesemente l’uno per l’altra hanno vissuto un periodo di crisi. Nonostante una conoscenza assidua e un’attrazione dichiarata erano diffidenti l’uno con l’altra.

Oltre a Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio a lasciare il daytime di Maria de Filippi sono stati Marcello Messina e Jasna. Quest’ultimi sono riusciti a conquistarsi l’attenzione del pubblico d’Uomini e Donne, ma le loro posizioni non hanno convinto proprio tutti. Eppure a distanza di settimane la coppia è molto felice e ha consolidato il proprio rapporto. Più volte è apparsa sui social insieme e sembra che l’intesa sia reale e fondata su sentimenti sinceri. Per molti fans i due stanno bruciando le tappe, il tempo che hanno trascorso insieme non è ancora sufficiente per fare progetti di vita in comune, ma a quanto pare i due vanno avanti per il loro percorso.

Jasna: “Marcello è un fuoco, e io sono aria”

“Che esplosione di emozioni. Marcello è un fuoco, quando si accende, divampa tutto e tutto si accende…Io invece sono aria, più leggera”, ha rivelato l’ex dama a Witty tv. A quanto pare l’intesa cresce giorno dopo giorno. I due dopo l’addio al programma hanno trascorso qualche giorno a Roma e recentemente sono apparsi insieme a Torino. A quanto pare la neo coppia non riesce a separarsi e a stare lontana.

Anche le parole di Marcello nei confronti di Jasna sono entusiasmanti: “Ci ho messo tanta energia per non minare la nostra conoscenza. Lei mi dà tanta tranquillità, c’è fiducia tra noi. Se c’è quella, va bene tutto”. I due sono prossimi a fare un passo importante? O è ancora troppo presto?