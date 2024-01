Uomini e Donne, i compensi di Tina e Gianni sono da capogiro: quanto guadagnano gli opinionisti

Tina Cipollari e Gianni Sperti, opinionisti storici d’Uomini e Donne, percepiscono un compenso da capogiro per presenziare nel programma.

Uomini e Donne è tra i programmi di punta di Mediaset. Realizzato da Maria de Filippi che ne cura la produzione con la sua società La Fascino, il daytime realizza dati d’ascolto rilevanti. In onda ormai da tantissimi anni non ha subito inflessioni d’attenzione da parte del pubblico nonostante siano stati apportati alcuni cambiamenti.

Diviso tra trono classico e over, da tempo quest’ultimo registra una particolare curiosità da parte dei telespettatori che non mancano una puntata. Le storie di dame e cavalieri appassionano e spesso hanno dei risvolti inaspettati. Oltre ai vari protagonisti di turno sono presenti nel programma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari.

I due hanno il ruolo d’opinionisti e solitamente vivacizzano le puntate alimentando, con critiche varie, le storie di turno. Tra l’ex ballerino e Tina si è creata subito un’intesa. Fra i due c’è una solita amicizia e anche quando non condividono le stesse posizioni, sono di sostegno l’uno all’altra. Certo che Maria de Filippi conta molto sul loro comportamento in studio, atteggiamento che influisce sull’andamento della puntata.

Ma quanto guadagnano Tina e Gianni? Qual è il cachet stabilito per presenziare nel format e esporsi a volte anche in modo incisivo? Ricordiamo che l’opinionista è approdata nel daytime di Maria de Filippi nel 2000, in veste di corteggiatrice e poi tronista. Solo dopo è stata invitata a presiedere nel format con un altro ruolo.

Diversamente Sperti lavorava a Mediaset come ballerino e ha fatto la sua prima comparsa a Uomini e Donne nel 2003. I due sembrano aver trovato il ruolo perfetto in tv e ormai d’anni riscuotono ampi consensi anche da chi non sempre condivide le loro posizioni.

Gianni Sperti e Tina Cipollari, ecco quanto guadagno per puntata

Alcune indiscrezioni diffuse in rete sostengono che Tina Cipollari e Gianni Sperti guadagno un cachet non indifferente per ogni registrazione. Le cifre oscillano tra mille e due mila euro a puntata, che tradotto significa 8 mila o 16 mila euro al mese. Un dato non accertato in modo ufficiale, ma per molti attendibile.

Non si può invece quantificare lo stipendio di Maria de Filippi i cui guadagni sono riconducibili agli utili de La Fascino: la società di produzione che ha fondato con il marito Maurizio Costanzo. Secondo il fatturato annuo della società, che è decisamente positivo, il compenso della conduttrice corrisponde sicuramente ad una cifra da capogiro. Del resto a La Fascino fanno riferimento anche gli altri programmi condotti da Maria de Filippi.