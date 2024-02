“Vado via”: lascia lo studio a Uomini e Donne, poi l’inaspettata reazione in studio

Protagonista d’Uomini e Donne lascia lo studio dopo quello che ha visto: “Vado via, grazie Maria“. L’inaspettata reazione in studio.

Il trono classico d‘Uomini e Donne è alle sue battute finali. I tre tronisti scelti ad inizio stagione hanno percorso strade diverse: Manuela Carriero ha abbandonato il prestigioso posto televisivo, mentre Cristian Forti ha fatto la sua scelta qualche giorno fa. Diversamente Brando Ephrikian non ha preso ancora una decisione ed è diviso tra Raffaella e Beatriz. Le due ragazze gli hanno dimostrato di tenere a lui e di voler proseguire la loro conoscenza fuori dal programma.

Cristian non è ancora pronto ad esprimere la sua preferenza, anche se in ogni esterna appare vicino ad entrambe. La situazione per il giovane tronista appare sempre più difficile, diviso fra le due corteggiatrici che sono ad un punto fermo. Sia Beatriz che Raffaella chiedono maggiore fermezza a Cristian, che ad oggi appare ancora vago e indeciso.

E se lui non è pronto a scegliere le due ragazze sembrano volerlo aiutare ad intraprendere la strada giusta. Nell’ultima puntata è stata mostrata l’esterna di Cristian e Raffaella, i due dopo un primo confronto vivace hanno deciso di trascorrere la serata insieme.

Tra i due c’è chimica e attrazione e non sono mancati baci e abbracci. Ad assistere a tutto ciò Beatriz che è apparsa sorpresa dell’atteggiamento del tronista. Finito il filmato la corteggiatrice ha chiesto a Brando se avesse una preferenza e lui le ha risposto di no.

Un’affermazione che poco è piaciuta alla giovane che gli ha ricordato che quando era solo con lei la sua opinione era diversa. Indispettita Beatriz ha lasciato lo studio, inveendo contro il tronista. Maria de Filippi ha provato a spiegare a Brando che la sua risposta non è apparsa sincera.

La reazione inaspettata di Raffaella

In studio è poi entrata Raffaella che ha invitato il tronista ad essere più diretto e a pensare soprattutto al suo benessere. Determinato a ricorrere Beatrix e a spiegarle la sua posizione, Raffaella non ha fatto nulla per trattenerlo. La corteggiatrice, nonostante fosse al centro dello studio per commentare l’esterna appena mandata in onda non si è arrabbiata e ha lasciato libero Brando di ricorrere la rivale.

Ovviamente il comportamento pacato di Raffaella è stato oggetto di polemiche, ma a questo punto del percorso il tronista dovrebbe già avere le idee chiare ed essere prossimo ad una scelta. Brando ha ammesso d’avere una preferenza, anche se non ha ancora rivelato chi tra le due corteggiatrici è la preferita.