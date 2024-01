Valentina Autiero in abito da sposa, ha trovato l’amore dopo Uomini e Donne? Le sue parole

Valentina Autiero è stata una delle dame più amate delle passate stagioni di Uomini e Donne. Oggi ha trovato l’amore?

Classe 1979 la dama del trono over è nata il 21 dicembre ad Anzio. Il successo per lei è arrivato travolgente quando ha partecipato al dating show condotto da Maria De Filippi e nel corso della presentazione al pubblico di Canale 5 ha parlato della sua infanzia.

I primi anni della sua vita sono stati segnati da un evento drammatico: la morte della sorella gemella all’età di dieci anni dopo una lunga malattia. Per anni non ha festeggiato il compleanno proprio perché avvertiva forte la mancanza della gemella, lo ha dichiarato lei stessa.

Purtroppo la sua vita non è stata semplice, poiché compiuti vent’anni ha dovuto affrontare la malattia ed in seguito, la dipartita di suo padre, circostanza che l’ha assegnata per sempre. Anche a causa di queste vicende ha cercato ben presto lavoro per trovare la sua indipendenza e conseguito il diploma, inizia a lavorare come assistente presso uno studio dentistico.

Nello studio di Uomini e Donne si è fatta conoscere per il carattere forte e determinato, nonostante infatti abbia attraversato dei momenti particolarmente difficili, non ha mai perso la grinta.

Valentina Autiero ha mostrato il suo abito da sposa?

Ha raccontato di essere giunta in trasmissione quasi per gioco, un suo amico timoroso che non riuscisse a trovare la persona giusta ha pensato di inoltrare per lei la partecipazione ai casting. In prima battuta decide di non prendere parte allo show, perché in quel momento della sua vita stava conoscendo una persona.

In seguito la redazione la richiama ed entra così a far parte del parterre femminile del programma. Nell’ottobre del 2020 Valentina abbandona lo studio con il cavaliere Germano. Continuano la loro frequentazione ma ad un certo punto la dama comprende di avere un interesse per lui più forte rispetto a quello nutrito dal cavaliere, decide così di lasciare la trasmissione sola.

I telespettatori continuano a seguirla con interesse sui profili social, ove si diverte a restare in contatto con loro. Sulla sua pagina Instagram è possibile scorgere degli scatti che la ritraggono splendida nella sua quotidianità e proprio di recente è circolata velocemente in rete una foto che la ritrae magnifica in abito da sposa. In tanti si sono dunque chiesti se stia per convolare a nozze. In realtà l’ex dama di Uomini e Donne-stando a ciò che emerge dai profili social-non è prossima alle nozze, ha posato per un brand di abiti da sposa.