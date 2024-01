Vestiti SHEIN gratis nel 2024: utenti festeggiano la novità

Sapevi che esiste la possibilità di ottenere dei vestiti da Shein senza pagarli ? ecco come fare per avere dei capi gratuiti.

Il desiderio di moltissime persone sarebbe poter acquistare dei capi di abbigliamento senza però spendere un solo centesimo e su una delle piattaforme più conosciute, ossia Shein, questa possibilità è reale.

Shein è un’azienda di vendita online e di fast fashion cinese che è stata fondata nel 2008 a Nanchino e che da allora ha iniziato una scalata a livello globale, arrivando a essere conosciuta in tutto il mondo e diventando uno dei brand più discussi sui social. Si possono trovare diverse tipologie di prodotti, che vanno dai capi di abbigliamento, fino all’oggettistica per la casa, dagli accessori fino ai prodotti elettronici e per animali.

Ciò che ha reso questo brand così famoso è il fatto di poter acquistare dei prodotti a dei prezzi veramente bassi e di ottenere in cambio una discreta qualità. Un altro aspetto molto interessante è che Shein da la possibilità ai suoi utenti di ricevere dei prodotti gratuitamente, senza quindi dover spendere un solo centesimo e vi sono diversi modi in cui poter usufruire di questa possibilità..

Vestiti gratis su Shein: ecco come ottenerli

Esistono tre modi differenti per poter ottenere dei capi di abbigliamento gratuiti su Shein. Il primo modo riguarda il centro di prova gratuita, chi si tratta di un servizio messo a disposizione dal sito dove si possono trovare dei prodotti selezionati che vengono messi in palio ogni giorno. Per poterli ricevere bisognerà candidarsi all’estrazione e si potranno avere al massimo tre candidature alla settimana. Nel caso in cui si venga scelti, tutto quello che viene richiesto da Shein è di lasciare in cambio una recensione.

Un altro modo per ottenere dei capi gratuiti è utilizzare i buoni regalo che possono essere vinti partecipando ai concorsi carte regalo di Shein. Ogni buono ovviamente ha una cifra diversa e se si riesce a vincere si potrà scalare quella cifra dal proprio carrello. Bisogna ricordarsi però che queste carte possono essere utilizzate per un tempo limitato.

L’ultima possibilità per ottenere capiti di abbigliamento gratuiti da Shein è partecipare agli spettacoli dal vivo che si tengono ogni settimana il mercoledì e che possono essere visualizzati direttamente dall’app. In questi show in genere si commentano i nuovi prodotti che sono arrivati nello store e durante l’evento vengono messe in palio delle carte regalo lotteria, esattamente identiche a quelle descritte precedentemente.

Provando queste tre possibilità si può avere quindi l’occasione di non spendere niente anche se si ha il carrello di Shein pieno.