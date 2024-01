Viene scambiato per un cinghiale, fucilata lo ferisce: c’è un indagato

Viene scambiato per un cinghiale, una fucilata lo ferisce e lo porta in ospedale: una persona risulta ufficialmente indagata

Oramai in città (Roccavivi) non si sta parlando d’altro se non di questa vicenda che poteva terminare in tragedia. Un uomo è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una fucilata. Motivo? Era stato scambiato per un cinghiale. La vittima si chiama Dino Di Francesco, anni 59. Quest’ultimo si trova ancora in prognosi riservata all’ospedale di Avezzano. Il cacciatore è rimasto ferito durante una battuta di caccia sulle montagne della Valle Roveto.

L’uomo è stato sottoposto ad immediato intervento chirurgico per motivi di precauzione. Questo è quello che ha fatto sapere il personale medico. Le sue condizioni sono stabili e tutt’ora si trova in chirurgia d’urgenza. In merito a questa vicenda, però, ci sono delle importanti novità visto che una persona è finita nella lista delle persone indagate. Si tratta dell’amico del ferito che, in quel momento, si trovava con lui a caccia. Per quest’ultimo le cose si potrebbero mettere molto male visto che si parla di reato di lesioni colpose.

Ferito per essere stato scambiato come cinghiale, indagato amico

A condurre queste indagini il Pm, Luigi Sgambati. Non è da escludere che l’amico è stato tradito dal ramo di una pianta ed ha fatto fuoco colpendo il suo compagno. Un colpo che ha raggiunto il basso addome. Il proiettile, prima entrato e poi uscito, non avrebbe provocato (fortunatamente) danno seri agli organi interni. Nel frattempo continuano le indagini da parte dei carabinieri che hanno trovato il bossolo.

Interrogate anche altre persone che, in quel momento, si trovavano lì’ ed hanno visto la scena. Successivamente tutte le armi sono state sottoposte a sequestro. Sono due le piste degli inquirenti: la prima quella di un colpo partito per sbaglio e l’altra quella che l’uomo sia stato scambiato appunto per un cinghiale. Il 59enne non ha mai perso i sensi dopo essere stato colpito. Gli stessi compagni di caccia hanno costruito una barella fatta di rami di una pianta ed hanno portato, a spalla, l’uomo fino alla strada.

Ad attenderlo una ambulanza che lo ha portato al Pronto Soccorso. Una vicenda che ha inevitabilmente scioccato l’intera comunità di San Vincenzo Valle Roveto dove l’uomo è molto conosciuto. Gli stessi che sono ancora increduli per quanto accaduto.