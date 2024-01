Vincenzo Santopadre: “Ecco la verità su quello che è successo con Berrettini”

L’ex allenatore del campione di tennis Berrettini parla a Tvplay.it e spiega le ragioni che hanno portato alla separazione tra di loro che sembravano inseparabili

“Camelio mi ha portato fortuna veramente ci sono le prove su Berrettini ottavo in classifica…“, Ride e scherza a Tvplay con Enrico Camelio, Vincenzo Santopadre, l’uomo che ha cresciuto e fatto diventare Matteo Berrettini uno dei giocatori più stimati e più forti al mondo. Adesso il tennista romano non riesce più a tornare in auge a causa dei suoi tanti infortuni, ma anche a causa di un caos mediatico che non l’ha sicuramente favorito. Con l’ex tecnico del giocatore si sono toccati molti punti e l’allenatore è voluto partire dalla sua crescita con il ragazzo, sin da quando era piccolo: “La cosa che mi è piaciuta di più del percorso con Berrettini è stato proprio il percorso stesso. Abbiamo fatto una crescita graduale e parallela: per me è stato molto gratificante cambiare insieme a lui perché mi sento molto diverso rispetto a com’ero in passato. Poi ci possono essere tante situazioni che possono accadere e che sono accadute per cui non è sempre facile riuscire a gestire tutto nel migliore dei modi. Il tennis, inoltre, è uno sport che non ti lascia un attimo per respirare. In tutti i percorsi ci sono dei momenti in cui bisogna essere bravi a leggere tra le righe. In una settimana nessuno cambia il gioco o la tecnica di un giocatore, ma può cambiare qualcosa a livello mentale”.

Per il tennista è stata una salita incredibile, fino alla finale di Wimbledon con Djokovic e i due Queens vinti consecutivamente, più altri torneo Atp, ma allo stesso tempo è stata molto veloce anche la caduta del giovane tennista che da tempo sta cercando di riprendersi, ma non riesce ancora a trovare la strada giusta. Si era preparato bene per gli Austrialan Open, ma si è infortunato di nuovo e si è dovuto ritirare. Per Santopadre è un dispiacere perché comunque è rimasto molto affezionato al ragazzo: “Ogni situazione è diversa. Il percorso con Matteo è stato anomalo perché la maggior parte dei giocatori si lascia influenzare dal risultato. Quando arriva un nuovo allenatore e i risultati non arrivano subito hanno fretta di cambiare qualcosa perché questo sport ti impone di avere fretta, ma è proprio lì che bisogna avere la capacità di dare tempo all’allenatore di avere la chance di incidere. Tempo ed equilibrio sono due parole fondamentali per la crescita di un atleta e di un allenatore. Nel momento in cui il giocatore inizia a sentire che l’ascolto non è più lo stesso o inizia ad avere dubbi, un giocatore sano ed equilibrato non deve far passare ulteriore tempo perché ne va della sua carriera”.

“Il cado di Berrettini è più mentale che tecnico”

Un calo evidente e allo stesso tempo anomalo, ma per Santopadre che l’ha vissuto sin dall’inizio ma anche nella fase del declino, spera che tutto si possa risolvere ma ammette: “La situazione con la Satta non l’ha aiutato, non perché sia una cosa cattiva, ma per tutto quello che è scattato dopo. Sono convinto che il calo di Berrettini è mentale più che tecnico e tattico”. Da Matteo a Jannik, con Santopadre che conosce bene anche lui e dice: “Credo che possa farcela a vincere uno slam quest’anno e deve farlo cercando di essere il più sereno possibile. Tutti si aspettano molto da lui, dovrà essere bravo a restare fuori dall’ansia di vincere e continuare nel suo percorso naturale”.

Infine un dolce pensiero su quello che è stato il percorso con Matteo Berrettini, da parte di Santopadre: “La storia tennistica di Berrettini in termini di investimento di ore di lavoro sui colpi è stata molto sbilanciata sul rovescio, fino a 5-6 anni fa. Il rovescio è il colpo che ha migliorato maggiormente. Io spesso gli dicevo che aveva un dritto talmente forte che nel rovescio sembrava scarso. La palla corta l’abbiamo allenata molto perché si è rivelata funzionale alle sue caratteristiche”