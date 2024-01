Violenza e criminalità, numeri in aumento: lanciato altro allarme

Violenza e criminalità, numeri in costante aumento nella regione: lanciato ennesimo allarme da parte del procuratore generale

Una situazione che non cessa affatto a fermarsi. Soprattutto quella che riguarda una delle terribili piaghe del nostro Paese come la violenza e la criminalità di ogni genere. Numeri decisamente in aumento e che preoccupano, inevitabilmente, i cittadini. Nella giornata di ieri è stato inaugurato l’anno giudiziario 2024 da parte della Corte d’Appello di Perugia. Numeri che riguardano l’intero territorio umbro. La cerimonia si è svolta, nella giornata di ieri (‘Giorno della Memoria’) nell’aula ‘Goretti‘.

Presenti moltissime autorità come: Marcello Basilico e Nicola Selvaggi. Nel corso di questa riunione sono stati affrontati moltissimi temi riguardanti la politica e la giustizia. Ad inaugurare la cerimonia ci ha pensato la numero della Corte d’Appello, Claudia Matteini. Quest’ultima, ci ha tenuto a precisare, che quest’anno è stata aperta al pubblico in maniera definitiva dopo l’emergenza sanitaria degli scorsi anni. Una notizia importante non solo per la magistratura ma anche per l’intera collettività.

Un anno giudiziario che è stato definito “faticoso” ma allo stesso tempo “positivo”. Allo stesso tempo ci ha tenuto a precisare di essere molto favorevole al fatto che gli uffici giudiziari possano essere in grado di portare avanti positivamente il processo di miglioramento. Successivamente ha preco parola il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani. Quest’ultimo, però, ha menzionato dati preoccupanti riguardanti la criminalità che si verifica nella regione. Non solo quella fisica.

Violenza e criminalità in aumento in Umbria: parla Sottani

Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “In Umbria deve inquietare una criminalità economica diffusa che ne costituisce terreno fertile per l’infiltrazione ed anche per un omertoso dialogo delinquenziale”. Poi si è soffermato sui fenomeni criminali che destano paura e preoccupazioni. In primis il traffico di droga, furti di abitazioni, infiltrazioni mafiose (tessuto economico e finanziario) e violenze di ogni genere.

Sottani spiega: “Si allude a tutta una serie di reati in allarmante aumento, quali quelli di falso in bilancio, violazioni finanziarie, autoriciclaggio e, soprattutto, bancarotte fraudolente patrimoniali”. Sui reati commessi in contesti familiari fa sapere che, in questo caso, i numeri sono in diminuzione. Soprattutto per reati di violenza di genere e quelli di stalking. Non è cambiato di molto, invece, quelli che si verificano in famiglia.

Il procuratore precisa che continueranno ad impegnarsi sui reati importanti come quelli relativi agli infortuni sul lavoro, ambientali, informatici e contro la pubblica amministrazione. Situazione carceraria: problemi di sovraffollamento ad Orvieto e Terni. Preoccupa il numero dei suicidi. Si aspetta mosse “non ipocrite” da parte della magistratura e li invita ad agire quanto prima.