Vivere con 1000 euro al mese in una grande città è facile se segui questi consigli

Sembra impossibile ma non lo è: con qualche accorgimento è ancora possibile vivere con solo 1000 euro in una grande città.

Nulla è facile ma nulla è impossibile. Con qualche astuzia si può riuscire a vivere con 1000 euro anche in una grande città.

Milano, Roma, Torino, Firenze: vivere in queste città è diventato sempre più costoso. Eppure sono le città più popolate in quanto è qui che si trovano le maggiori opportunità di lavoro. Dunque tanti giovani, dopo la laurea, dal Sud si trasferiscono a vivere nella Capitale o nelle grandi città del Nord per lavorare per qualche azienda del posto.

E si trovano a dover fare i conti con prezzi completamente diversi rispetto a quelli a cui erano abituati. Se al Sud un caffè costa ancora 1 euro e una pizza 6 auro, a Milano o a Roma i prezzi sono circa il doppio. Però gli stipendi medi in Italia sono ancora bassi rispetto al resto dell’ Europa: circa 1500 euro lordi al mese. Come fare a sopravvivere in una grande città con mille euro o poco più? Con qualche astuzia è ancora possibile.

Come vivere con 1000 euro al mese

Vivere con 1000 euro al mese in Italia sembra pura utopia. Specialmente se poi viviamo in una grande città come Milano, Roma o Torino. Eppure con qualche escamotage si può riuscire ad arrivare a fine mese senza privarsi di nulla anche se si guadagnano solo 1000 euro.

Per prima cosa bisogna imparare a fare la spesa in modo intelligente. Seguire le offerte e comprare soprattutto ai mercati rionali la frutta e la verdura e il resto nei discount invece che nei supermercati. Inoltre se la vostra azienda li prevede, pagate tutto con i buoni spesa.

Secondo trucchetto: scegliere una casa fuori dal centro. A Milano un bilocale in centro costa 1000-1200 euro al mese. Basta andare un po’ fuori dal centro per risparmiare anche 400 euro. Inoltre potete dividere la casa con qualche collega in modo da dimezzare affitto e bollette.

Terzo suggerimento: se possibile optate per lo smartworking in modo da non dover pagare un abbonamento per i mezzi pubblici e non dover pranzare fuori. Se non potete lavorare da casa, preparatevi il pranzo la sera prima e portatelo in ufficio.

Quarta strategia: comprare tutto di seconda mano. Innanzitutto comprate abiti, scarpe e accessori solo se ne avete veramente bisogno. In seconda battuta acquistate cose di seconda mano: potrete trovare capi d’abbigliamento bellissimi a prezzi stracciati. In alternativa potete anche scambiare con le vostre amiche gli abiti e accessori che non usate più.

Infine cercate di limitare le uscite serali. Cena fuori con gli amici sì ma solo una volta alla settimana. E, magari, invece di andare ogni volta in pizzeria o al ristorante potete organizzare a turno cene a casa di qualcuno.