Vivi in una zona con poco segnale? Internet via radio potrebbe fare al caso tuo

Vivere in una zona con poco segnale, ai nostri giorni, può essere un grande svantaggio. Se consideri che le uscite di casa sono limitate al minimo indispensabile e che la maggior parte delle persone ha iniziato a lavorare da remoto è abbastanza ovvio che, vivere senza una buona connessione può diventare un ostacolo non da poco. La rete e la velocità di connessione sono generalmente correlate alla zona in cui si vive per cui metropoli e grandi città non sono interessate da questa problematica ma, appena ci si sposta qualche chilometro fuori zona, il segnale potrebbe diventare incerto e scostante. Il motivo risiede nel fatto che nei centri urbani più densamente abitati le strutture ADSL e Fibra sono ben funzionanti e la loro copertura può essere disegnata come un raggio circolare che si dirama dal centro verso l’esterno. Se, però, ti sposti verso zone meno abitate e più rurali la situazione si ribalta per cui case vacanza e piccoli borghi o paesini sono i luoghi in cui, tradizionalmente, vi è meno segnale.

La tecnologia Wireless al servizio delle persone

Questo problema è stato brillantemente superato da una nuova tecnologia che permette di usufruire di un segnale Internet potente anche nelle zone difficilmente raggiungibili. Si tratta di una tecnologia offerta da aziende, come Eolo, che offrono la possibilità di avere interessanti offerte internet casa. Difatti attraverso la connessione Internet via radio è possibile ampliare il raggio di copertura e godere di una connessione veloce, sicura e sempre affidabile. Questa nuova tecnologia supera gli svantaggi dei sistemi tradizionali mediante l’uso di potenti ripetitori e antenne che captano il segnale a partire dal tetto della propria abitazione e tramite le onde radio. Sono le onde magnetiche a ricevere e trasmettere il segnale di connessione wireless a banda larga ma senza caricare di costi chi ne usufruisce. Difatti è una tecnologia economica e semplice da implementare che permette di godere della connessione a Internet senza doversi legare per forza ad una linea telefonica fissa.

Un servizio semplice e conveniente

Quindi grazie alla tecnologia di Internet via radio ti liberi dei canoni telefonici e ti affidi ad una fornitura di rete immediata, scegliendo il pacchetto di consumo più allineato con le tue esigenze. Si tratta di una soluzione interessante non solo per i privati ma anche per tutte quelle attività come laboratori artigianali, aziende agricole e strutture ricettive nel verde che necessitano della connessione ad Internet. Questo sistema consente di aggiornare la propria attività nel caso in cui fossero presenti macchinari smart che si attivano tramite la connessione alla rete. È una tecnologia alla portata di tutte le disponibilità di budget e dal funzionamento immediato che ti permetterà di navigare alla massima velocità in qualsiasi momento della giornata.

Il sistema a onde magnetiche

La connessione a Internet via radio può essere di tipo satellitare o terrestre. Quest’ultima funziona grazie a una rete di ponti radio che distribuiscono il segnale agli utenti tramite ripetitori detti BTS, ovvero Base Transceiver Station che stabiliscono una connessione per mezzo di un’antenna sul tetto che viene installata dall’azienda a cui ti affiderai. L’antenna traduce il segnale radio un segnale Ethernet che, per te, funzionerà proprio come una connessione ad Internet normale che verrà collegata alla tua LAN tramite un semplice router. Tu non dovrai preoccuparti di nulla perché ti basterà avviare il router, inserire la password di accesso e iniziare a navigare. Pagherai il canone mensile come per qualsiasi contratto telefonico e potrai godere della connessione potente e veloce per tutte le tue attività lavorative o di intrattenimento: streaming, download e navigazione semplice, con questa tecnologia, non saranno più un problema.

