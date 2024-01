Walter Nudo, sette giorni di digiuno totale: quello che accade dopo è sconvolgente

L’attore Walter Nudo ha intrapreso un digiuno di 7 giorni portandolo a termine. Ecco cosa è successo e il motivo di questa scelta.

Walter Nudo, 53 anni, attore dopo esser stato un pugile, ma anche un karateka ed un pilota automobilistico ha avuto una vita ricca di esperienze. Italiano con cittadinanza canadese, si è affermato nel mondo dello spettacolo come volto della Tv partecipando anche a film e serie televisive.

Ad un certo punto della sua vita molte cose sono cambiate dentro di lui. Dopo anni di carriera come attore, presentatore e personaggio pubblico ha sentito che era in atto in lui una vera e propria trasformazione. Non ci sono state solo rose e fiori nell’arco dei decenni: ha sperimentato anche la depressione a causa di separazioni, fallimenti professionali ed economici che lo hanno portato alla bancarotta.

Ha vissuto anche un grave incidente e ha conosciuto la malattia con due ictus ed un’operazione al cuore. A seguito di tutto ciò tre anni fa, nel 2021 ha scritto un libro dal titolo La Vita Accade Per Te e ha deciso di condividere con gli altri il suo percorso di cambiamento interiore.

Il digiuno di Walter Nudo, frutto di una trasformazione radicale

L’attore ha anche creato un sito internet in cui si presenta come life and spiritual coach. Più di recente sui suoi profili social ha condiviso passo dopo passo lo svolgimento di una scelta molto importante che ha fatto. Ha deciso infatti di intraprendere un digiuno completo di 7 giorni durante in quali non ha mangiato nessun tipo di cibo e ha bevuto solo acqua.

Il motivo di questa prova fisica è essenzialmente spirituale. Come lui stesso ha precisato nei video in cui racconta la sua esperienza, attraverso questo digiuno ha voluto purificarsi da ciò che materiale per approfondire e vivere appieno il suo lato interiore. L’insoddisfazione per tutto ciò che è superficiale e lascia un senso di vuoto nella vita, la ricerca del significato dell’esistenza lo ha portato a cercare Dio in un modo tutto suo, personale.

Anche attraverso il digiuno e quindi la purificazione dalle passioni, dall’attaccamento al cibo e quindi agli aspetti più materiali del vivere, gli ha consentito di orientare l’anima verso ciò che veramente conta. Si tratta di una focalizzazione diversa, di un’altra ottica nei confronti della realtà, di cui Walter Nudo è in cerca per colmare il bisogno di senso, quello che c’è in ogni uomo.

Alla fine dei 7 giorni di digiuno, che ha portato a termine senza malesseri ma con piena padronanza di sé, ha fatto un altro video pubblicato su Instagram in cui racconta le sue sensazioni poco prima di riprendere a mangiare. Nessuna fame, come ci si sarebbe potuti aspettare, ma il sentimento di una gioia profonda ha invaso il suo cuore.

Non una gioia euforica, ma una serenità ben radicata che ha cambiato completamente la sua anima. Ha finalmente raggiunto, o per meglio dire, gli è stata donata, una pace interiore che vale molto più di un’allegria superficiale, effimera e legata a beni materiali ed esteriori. Il suo percorso spirituale, il suo cambiamento sicuramente continuerà essendo la conversione un processo in divenire, dal momento che l’uomo è sempre in fieri, e si cambia fino all’ultimo istante di vita.