Wanda Nara, dopo la vittoria a Ballando cambia tutto: l’ultima svolta della showgirl

Novità in arrivo per Wanda Nara dopo la vittoria a Ballando con le stelle. Stavolta cambia tutto, cosa bolle in pentola per la showgirl?

Quello di Wanda Nara figura tra i volti più celebri del momento, in Italia e non solo. La nota showgirl originaria dell’Argentina ha conquistato tutti non solo con la sua bellezza esplosiva ma anche con il carattere forte e la simpatia contagiosa.

Wanda Nara si è fatta conoscere dal grande pubblico italiano grazie a Ballando con le stelle, la rinomata trasmissione condotta da Milly Carlucci. Su Rai 1 la bella Wanda ha incantato tutti con il suo incredibile talento per il ballo, che le ha permesso di conquistare la tanto ambita vittoria, in coppia con il ballerino professionista Pasquale La Rocca.

Oggi tutti conoscono Wanda Nara non soltanto per i suoi incredibili successi sul piccolo schermo ma anche per la fama conquistata come personaggio pubblico a tutti gli effetti. Amatissima sul web, qui la showgirl argentina vanta un seguito di tutto rispetto, composto da tantissimi fan che la seguono da tutto il mondo. Proprio loro hanno notato i recenti cambiamenti della moglie di Icardi. Ma di che cosa si tratta?

Wanda Nara, sui social annuncia incredibili novità

Gli ultimi mesi sono stati difficili per Wanda Nara, che ha dovuto far fronte alla pubblicazione della notizia sulle sue condizioni di salute. L’avventura a Ballando con le stelle è stata una sfida per la showgirl, che non si è lasciata abbattere dalla malattia. Una volta terminato il programma, si è fatta forza ed è andata avanti con i suoi numerosi progetti.

Per prima cosa, ha deciso di dare una svolta al suo look partendo dai capelli. Per questo motivo la showgirl argentina ha detto addio alla lunga chioma castana per tornare ad un biondo molto chiaro, che sfoggiava già in passato. Come ha annunciato lei stessa per mezzo del suo profilo Instagram, ci sono tantissimi nuovi progetti che stanno per arrivare. Il primo vede la vede in Brasile, dove l’artista è volata insieme al marito Mauro Icardi.

La showgirl ha mantenuto un certo riserbo sui suoi progetti futuri, lasciando però intendere che ci sarà di mezzo la musica. “Cambio di look e videoclip”, ha scritto in spagnolo su Instagram. A giudicare dalla valanga di reazioni ottenute, la showgirl ha suscitato parecchia curiosità tra i suoi followers, che non vedono l’ora di assistere alle nuove avventure della loro spumeggiante beniamina.