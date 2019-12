Web Agency: cosa sono e in che modo aiutano le nuove attività

Le web agency sono una realtà sempre più importante in ambito digitale. Oltre a ricreare siti web, l’agenzia, attraverso social e internet, è in grado di sponsorizzare lo stesso portale ai fini di accrescere il traffico

Grafica, design, programmazione e progettazione. Sono i servizi-base offerti dalle web agency, organizzazioni lavorative che operano nel digitale, con il web o con tutto quello che consente l’impiego di pc, tablet e smartphone. Le web agency in effetti sfruttano le loro conoscenze per creare applicazioni per i dispositivi, oppure, per la maggior parte, dedicandosi alla costruzione di siti web, pagine e piattaforme, assieme al loro aggiornamento. Sono in grado dunque di realizzare siti personali, spazi blog informativi oppure portali dedicati al commercio online utilizzati soprattutto dalle attività che vogliono acquisire anche una nuova utenza. Ciascun progetto diventa differente e per questo richiede più o meno tempo. Il motivo riguarda lo scopo e la complessità del prospetto. Per la realizzazione di portali è chiaro dunque che non basta solo un “clic”: bensì richiede lavoro da parte di esperti negli ambiti che interessa. Tra questi la progettistica, la grafica web, creazione di contenuti e la sponsorizzazione.

Come avviene la progettazione di un sito

Per creare una piattaforma web occorrono diverse figure professionali. Difatti, una web agency, o agenzia web, richiede esperti in grado di curare ogni aspetto del sito da progettare. Al primo posto c’è il web manager, coordinatore delle prime risorse del prospetto. Attraverso il suo aiuto, vengono presi contatti con il richiedente: in futuro fungerà da tramite con i progettisti. Per curare la grafica di ogni sito, quindi layout, animazioni, grafica e possibilità d’inserire i contenuti, occorre un professionale web designer che, assieme ad un programmatore, creeranno il modello template per il sito.

Scelta del sito, colorazioni, opzioni e affini vengono scelti e selezionati dal richiedente, ma per future modifiche o ulteriori richieste, bisogna rivolgersi al web master. È il gestore del sito, che amministra revisioni, contenuti e possibili problemi sulla piattaforma. Normalmente, per creare un sito completo, spesso viene scelto anche un writer o copy-writer: quest’ultimo va a creare contenuti semplici ed efficaci nonché completare la presentazione del sito.

Tuttavia, per far sì che il portale abbia un traffico elevato di utenti, occorre moltissima pubblicità ed è qui che entrano in gioco i pubblicitari web. Questi si dividono in social media manager e seo specialist. Il primo si occupa di generare visibilità sulle comunità virtuali e gestire rapporti online. La sua professione consiste nel curare le pagine social per creare contenuti giornalieri e quindi quotidiani con tendenze del momento. A differenza del social meda manager, il seo specialist, lavora “dietro le quinte”. In effetti la cura del Seo richiede molta esperienza.

Il seo specialist, spesso certificato, progetta, modifica, indicizza, attraverso un lavoro di l’analisi sul web trovando le migliori “parole chiavi”, in modo tale che il sito risulti tra i primi risultati nelle ricerche. Questo lavoro si chiama “Search Engine Optimization” ed è l’ottimizzazione della ricerca del sito attraverso i motori di ricerca. La creazione di un sito web, dunque, non è solo una scelta di codici o grafica: richiede un’attività complessa, che dev’essere gestita da professionisti del settore.

