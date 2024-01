WhatsApp insegue Telegram, ora i canali avranno tante nuove funzioni: utenti entusiasti

Non si fermano le novità WhatsApp, che sfida Telegram: occhio a queste nuove funzioni da scoprire, c’entrano i canali.

Quello di WhatsApp è un mondo in costante evoluzione, con tantissimi aspetti innovativi che arrivano ed apportano significativi miglioramenti all’esperienza uso utente. Tra le ragioni del successo e della popolarità della piattaforma di messaggistica istantanea c’è infatti anche il prezioso lavoro del team di sviluppo, che di volta in volta propone aggiornamenti che arricchiscono gli strumenti e le features a disposizione degli utilizzatori.

Tali novità arrivano, tra l’altro, nell’ambito della messaggistica istantanea, dove è sempre presente, per così dire, una sfida a colpi di funzioni e strumenti tra i due attori dalla maggior notorietà, ovvero WhatsApp stesso e Telegram. Tra le novità arrivate di recente su WhatsApp vanno di certo menzionati i canali, i quali erano già presenti su Telegram, e che sono stati presentati da WhatsApp, in via ufficiale, diversi mesi or sono.

Il ruolo che i canali rappresentano si lega alla trasmissione di pubblicità di brand, vip e diversi tipologie di interessi, ed incidono rispetto all’utilizzo della piattaforma, visto che gli utenti possono non soltanto inviare messaggi, ricevere chiamate e condividere contenuti, ma anche utilizzare i canali per ottenere aggiornamenti riguardanti i loro interessi. Intanto, dopo l’arrivo della novità, il team di sviluppo ha continuato a lavorare, confezionando delle importanti aggiunte ai canali che faranno piacere all’utenza.

WhatsApp, quattro nuove funzioni per i canali tutte da scoprire: sondaggi e non soltanto

Destano dunque attenzione gli aggiornamenti e le novità a proposito di WhatsApp e, nel dettaglio, dei canali della piattaforma di messaggistica istantanea. Di recente infatti, attraverso il canale ufficiale, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha avuto modo di annunciare le quattro innovative funzionalità che riguardano proprio i canali. Una di queste si lega ai sondaggi, e sarà la prima che l’utenza potrà approfondire.

Entrando più nello specifico, gli utilizzatori avranno la possibilità di prender parte a sondaggi, ad opera degli amministratori, potendo esprimere il proprio parere che comunque sarà anonimo. Un altro aspetto prezioso pronto ad arrivare riguarda la gestione dei canali, visto che ciascun di questi potrà avere sino a sedici amministratori. In tal modo vi sarà una migliore gestione delle aziende ed organizzazioni con molti follower.

Si passa poi agli aggiornamenti di stato, visto che gli utenti potranno dare più visibilità a quanto postato sul canale tramite l’inerente condivisione nel proprio stato WhatsApp. In conclusione poi, tra le preziose nuove funzioni per i canali WhatsApp, spazio anche ai messaggio audio, dalla grande utilità per gli amministratori che beneficeranno di un ulteriore strumento, oltre a quello testuale. Tante succose novità dunque per un’esperienza, sulla piattaforma ‘verde’, sempre più coinvolgente.