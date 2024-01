Whatsapp, pronte due significative novità: netto miglioramento dell’esperienza per gli utenti

Usi Whatsapp abitualmente? Ti sorprenderà venire a conoscenza delle due prossime novità che il servizio sta per proporre ai suoi utenti

Se usi Whatsapp con una certa frequenza, questa notizia ti interesserà molto. Si stima che ad oggi, il popolare servizio di messaggistica istantanea venga utilizzato da miliardi di utenti. Sempre più persone si stanno interfacciando con quest’applicazione, che da oltre un decennio ha rivoluzionato totalmente il modo di comunicare sul web.

Dalla sua data di esordio (2009) di tempo ne è trascorso parecchio. Nell’arco di quasi 20 anni gli aggiornamenti sono stati tanti, così come l’ampliamento su altre piattaforme grazie alla versione web. Questa volta, l’ennesima, ad essere protagonisti saranno gli utenti che utilizzano il servizio. Ecco i due prossimi update.

Ecco come cambierà Whatsapp

La chat più popolare e longeva di tutte è pronta a cambiare nuovamente volto. La prima delle due novità sarà totalmente dedicata alla formattazione del testo. Su molteplici dispositivi è possibile attivare dalla propria tastiera vari formati di testo, dal corsivo passando per il grassetto. Questa volta verranno introdotti nuovi strumenti, portando così gli utenti ad avere un rapporto molto più semplificato del solito.

Inserire l’elemento ‘ a inizio e fine frase aprirà un’interfaccia speciale, che permetterà di esplorare tutti i vari formati a disposizione. Questa procedura è applicabile su iOS, e a breve verrà estesa anche per tutti gli utenti Android, che ad oggi costituiscono una fetta importante di pubblico. Il prossimo aggiornamento sarà perlopiù di natura estetica, e riguarderà un elemento usato da tantissime persone.

Presenti su Telegram fin dagli albori, gli sticker sono diventati parte integrante e attiva di qualsiasi chat. Sono infatti in grado di darle più colore, contesto e soprattutto permettono di esprimere molto meglio determinati concetti. Vengono usati per qualsiasi scopo, dal divertimento reciproco passando poi per finalità molto più specifiche. Insomma, data la loro importanza era necessaria una rivoluzione.

Rivoluzione che avverrà a breve. Se prima era necessaria un’applicazione esterna per poter modificare e aggiungere sticker, a breve potrebbe non essere più così. Si potrà fare direttamente da Whatsapp, aggiungendo immagini dalla galleria per trasformarle in sticker oppure modificare quelli già presenti nella propria sezione. Comodità ulteriore per gli utenti, i quali non dovranno sprecare inutilmente memoria per altre app.

Tra non molto si potranno anche aggiungere contatti tramite username, abbattendo così il vincolo del numero di telefono che ha attanagliato tante persone per altrettanto tempo.