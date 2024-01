William come Diana, esasperato dalla stampa: le immagini parlano chiaro

Il principe William esasperato dalla stampa com’è successo alla mamma Diana Spencer: le immagini rubate parlano chiaro.

Nei giorni scorsi Kate Middleton è stata ricoverata alla London Clinic dov’è stata sottoposta ad un intervento addominale. Le sue condizioni oggi, a tre giorni dall’operazione sono buone, ma la principessa non lascerà l’ospedale prima di 15 giorni.

Poi dovrà seguire la degenza e il recupero in casa. Il comunicato stampa di Kensington Palace ha riferito che Kate non potrà tornare ai suoi impegni ufficiali prima di Pasqua e di conseguenza non potrà partecipare ad eventi come la cerimonia dei Bafta Awards, o a eventi minori legati alla fondazione che gestisce.

Il comunicato ufficiale sottolinea che l’operazione era programma, anche se l’affermazione non ha convinto l’opinione pubblica. Non è nota la causa dell’operazione: si parla di calcoli, ma anche d’isterectomia legata ai postumi delle gravidanze e anche di diverticoli. Dettagli che per il momento non hanno trovato nessuna fonte ufficiale.

A pochi giorni dall’intervento l’apprensione dell’opinione pubblica nei confronti dello stato di salute di Kate Middleton non sembra placarsi. La stampa è alla continua ricerca d’informazioni, certa che i Windsor non abbiano rivelato tutta la verità.

Intanto il principe William ha sospeso tutti i suoi impegni ufficiali per occuparsi dei tre figli. Aiutato dai Middleton il reale è interessato solo al benessere della sua famiglia, concentrato soprattutto nel rassicurare i figli sullo stato di salute della madre. Per questo il futuro re d’Inghilterra ha ricevuto una serie di critiche, una parte della stampa inglese lo ha accusato di tralasciare il suo ruolo ufficiale per favorire i suoi interessi privati.

Il principe William sembra tuttavia non curarsi delle critiche dell’opinione pubblica e si sta comportando come ogni marito e padre farebbe a prescindere dei titoli nobiliari.

Principe William, critiche per lo scatto in ospedale

Nei giorni scorsi il Principe William si è recato in clinica per andare a trovare la moglie. Il reale è giunto alla struttura con la sua auto seguito dalla scorta, e ha trovato all’esterno un numero considerevole di giornalisti e fotografi alla ricerca dello scatto del momento. Come la mamma Diana, anche William è assediato dai tabloid che in momenti difficili non si sottraggono a presenziare.

Lo scatto che ritrae il primo piano di William solo in macchina è divenuto in poche ore virale e di dominio pubblico e per molti denota una mancanza di rispetto nei confronti del Windsor.

Lo sguardo del principe di Galles è concentrato, è percepibile una certa apprensione e stanchezza per la situazione non facile che sta vivendo. Situazione che a quanto pare destinata a risolversi.