Wilma De Angelis, dal successo al dramma improvviso: ecco cosa ha dovuto affrontare la grande cantante

Wilma De Angelis, dal successo al dramma improvviso che ha sconvolto la vita della cantante: ecco cosa è successo.

Una delle cantanti che ha segnato la musica italiana con i suoi brani divenuti con il tempo evergreen in tutto il mondo è proprio lei, la splendida Wilma De Angelis. In molti ricorderanno i suoi successi che ha condiviso con artiste come Mina e molti altri. Purtroppo, dopo aver vissuto un periodo molto brillante della sua carriera, ha rivelato un dramma che ha caratterizzato molto la sua vita: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Classe 1930, Wilma De Angelis è una delle personalità più apprezzate della musica italiana di tutti i tempi, in particolare degli anni Sessanta- Settanta. Il debutto nel mondo della musicale risale al 1956; nel corso della carriera, ha partecipato molte volte al Festival di Sanremo, il cui miglior piazzamento è stato il terzo posto con il brano Quando vien la sera.

Nel 1961 arriva la svolta per Wilma De Angelis: la donna debutta con un brano che ha segnato per sempre la sua solida carriera, stiamo parlando di Patatina di Gianni Meccia, a cui fanno seguito Casetta in Canadà, Splende l’arcobaleno, Per tutta la vita, I colori della felicità, Non avevo che te e Nessuno, poi cantato successivamente in una chiave più blues dalla splendida e ancora sconosciuta a suo tempo Mina.

Circa la vita sentimentale, la donna ha rivelato qualche tempo fa ai microfoni di Vieni da me di essere stata l’amante del pianista di Little Tony: “Negli anni Sessanta durante uno spettacolo dedicato ai film Disney, conobbi questo bellissimo uomo che era il pianista di Little Tony. Io mi innamorai subito di lui, ma dopo mesi, Little Tony mi disse che era sposato e aveva tre figli. Sono stata quasi dieci anni la sua amante. Ero diventata anche amica della moglie. Sapevano tutti della nostra storia e a me andava bene perché io non volevo sposarmi e non volevo un uomo che mi tappasse e ali”.

Wilma De Angelis dal successo al dramma improvviso

Qualche tempo fa, la cantante è stata ospite del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin al quale ha fatto una confessione davvero incredibile circa un periodo buio della sua vita che l’ha segnata particolarmente.

La donna si è lasciata andare a ricordi drammatici che hanno segnato il suo successo e la sua famosa carriera.

Ella ha confessato: “Quando avevo 40 anni, alla fine degli anni Settanta, è cominciato un momento di crisi molto pesante. Intanto avevo perso mia mamma e poi si doveva fare spazio alle nuove leve e noi, a 40 anni, eravamo vecchie, messe in un angolo ed io soffrì tantissimo. Incontrai così Paolo Limiti che mi disse che aveva una proposta e, qualsiasi cosa mi avesse offerto, sarebbe andata bene”.