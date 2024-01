Windows 11, scompare l’applicazione più utilizzata di sempre: furia degli utenti

Con l’ultimo aggiornamento di Windows 11, è scomparsa l’applicazione più utilizzata di sempre. Gli utenti sono su tutte le furie.

Stiamo vivendo un periodo di forti cambiamenti sul fronte Windows. Di recente, il team di sviluppatori di Microsoft ha lavorato ad alcuni update parecchio interessanti e che verranno resi disponibili per tutti i PC di ultima generazione già nelle prossime settimane. Alcuni di questi però non stanno venendo accolti benevolmente dalla community.

Basti pensare alla recente mini rivoluzione per ciò che riguarda la schermata di installazione del software di sistema, che è stata stravolta dopo oltre dieci anni e ha mandato in confusione tantissime persone. Ma c’è anche un’altra brutta notizia per tutti coloro che utilizzano quotidianamente Windows 11. Stando a quanto emerso, è scomparsa l’applicazione più utilizzata di sempre nell’ultima build del sistema operativo. Ecco di quale si tratta e i possibili motivi dietro questa decisione a sorpresa.

Windows 11, addio a quest’applicazione amatissima: i motivi della scelta

L’ultima build per sviluppatori di Windows 11 porta con sé alcune importanti migliorie e novità che sono state da subito segnalate in maniera positiva dalla community. Ma anche pessime notizie, di cui una sta facendo particolarmente scalpore. Ossia la scomparsa dell’applicazione più amata di tutte da quelle disponibili.

Ossia Wordpad, il famoso editor di documenti e che scompare da Windows dopo decenni. Non si tratta in realtà di una novità assoluta, in quanto già lo scorso settembre Microsoft aveva annunciato che l’app in questione non sarebbe più stata aggiornata e dunque avrebbe dovuto vedersela con l’abbandono definitivo nelle versioni più aggiornate del software di sistema.

Pensate che Wordpad è stato aggiunto per la prima volta nei PC di Microsoft con Windows 95, per andare a sostituire Microsoft Write. È stato utilizzato per anni dagli utenti per aprire documenti di Word senza avere quest’ultimo programma installato. Dapprima nel formato .doc e poi nel .docx. “A partire da questa versione, l’app WordPAd non sarà più installata nel sistema operativo. E in una versione futura, WordPad verrà rimosso durante l’aggiornamento e non potrà essere reinstallato“ ha spiegato lo sviluppatore con una nota.

Dunque non solo WordPad è diventato Legacy e non esisterà più, ma sarà anche rimosso al più presto da tutti i sistemi operativi dei consumatori. Difficile dire quali sono le motivazioni dietro questa scelta. Probabilmente, l’azienda si è accorta che si trattava di un servizio extra e non indispensabile. Anche perché, per i file .txt esiste il blocco note mentre per il resto c’è Word che è compatibile.