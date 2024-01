Windows 12, bruttissima notizia per gli utenti: è come un fulmine a ciel sereno

Novità importanti per Windows 12 che sicuramente non rispecchiano le attese degli utenti e che potrebbero cambiare moltissime funzionalità.

I cambiamenti del sistema degli ultimi anni non sono state sempre accolte con enorme entusiasmo, non solo perché le innovazioni anche quando positivie sono comunque da digerire, soprattutto quando si tratta di un prodotto che viene utilizzato di continuo, ma anche perché non sempre vengono migliorare delle prestazioni secondo gli utenti ma piuttosto per ciò che è doveroso fare dal punto di vista tecnico.

In questo senso, gli aggiornamenti possono arrivare come fulmini a ciel sereno, andando addirittura a rallentare il computer, portare piccoli bug e problemi, tutto normale fino a quando non avviene il controllo del prodotto che diventa consolidato e pronto all’uso.

Windows 12, brutte notizie per gli utenti

La questione principale è che Windows 12 è in ritardo, questo vuol dire che se tutto va come dovrebbe comunque non arriverà prima del 2025 sui nostri computer. Qual è il problema? sicuramente molti speravano di potersi liberare velocemente di Windows 11 che, bisogna ammetterlo, non è stato sicuramente il migliore in assoluto ma ha mostrato segni non eccellenti.

Ora sono in corso aggiornamenti, questi dovrebbero risolvere molti problemi ma l’idea che il nuovo sistema si sia allontanato dal lancio effettivo di almeno un anno lascia molto discutere. Microsoft vuole commercializzare l’ultimo aggiornamento con l’innovazione dell’intelligenza artificiale, quindi sarà un anno molto impegnativo. Quello che ci si aspetta, almeno per giugno, è l’arrivo sul mercato dei computer con intelligenza artificiale.

Cosa devono fare quindi gli utenti? Sicuramente chi sta valutando l’acquisto di un pc al momento potrebbe attendere ancora, i prodotti saranno lanciati e daranno seguito ad una nuova era e potranno ovviamente montare già il nuovo prodotto di Windows che con l’aggiornamento e l’IA farà sentire meno il distacco di Windows 12.

Coloro che non devono comprare un computer potranno comunque ottenere ugualmente l’aggiornamento. Chiaramente se questo viene installato su un pc ormai obsoleto, si ottiene ben poco, se invece viene attivato su un sistema di ultima generazione allora è tutto diverso in termini di usabilità finale.

Per Windows 12 bisognerà attendere il 2025 ma le tempistiche potrebbero allungarsi ulteriormente, è questa la verità dei fatti. Se l’intendo è puntare tutto sull’innovazione e sul cambiamento, sicuramente potrebbe essere utile per Microsoft capire dove portano i nuovi pc e quindi volutamente far slittare la cosa per adattarsi al meglio ai componenti innovativi, e non viceversa. Il futuro però è ancora da scrivere.