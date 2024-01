Windows, per migliorare le prestazioni basta cancellare queste precise app: efficientamento enorme

Windows, se vuoi ce le performance migliorino notevolmente, ti è sufficiente cancellare queste app. Ecco cosa fare.

Il computer è diventato uno strumento di uso quotidiano, che è ormai indispensabile per il nostro lavoro. Se pensiamo ai suoi esordi, ci rendiamo conto che le cose sono cambiate considerevolmente.

I primi computer ci permettevano di eseguire funzioni davvero basilari e non erano certamente presenti tantissimi degli strumenti, che sono invece utilizzabili oggi. Quando acquistavamo un computer, lo facevamo poiché era necessario per il nostro lavoro o, per poter fare tutta una serie di ricerche, tramite la connessione Internet. Si trattava di una novità assoluta, che rappresentava la nuova frontiera della tecnologia. Eppure, non avremmo mai pensato che in pochi anni i computer avrebbero cambiato completamente la struttura stessa della nostra società.

Grazie a una connessione Internet e un computer, al giorno d’oggi è possibile essere connessi con l’intero mondo. Per non parlare del fatto che possiamo lavorare da remoto, davvero da ovunque. Affinché, però, possiamo svolgere al meglio i nostri compiti, è necessario che il nostro pc sia performante e che lavori velocemente. Capita, a volte, che il nostro lavoro sia rallentato da una serie di fattori, che riducono considerevolmente le performance del nostro computer. Se abbiamo il sistema Windows, ad esempio, per poter migliorare le prestazioni, dovremmo cancellare una serie di applicazioni.

Windows più veloce e prestante: ecco le applicazioni da cancellare per migliorare l’efficientamento

A volte, per poter migliorare le prestazioni del nostro sistema operativo, basta davvero poco. Windows è uno dei sistemi operativi più utilizzati al mondo, ma se non conosciamo alcune dritte specifiche, possiamo rischiare di appesantirlo e rallentarlo.

La prima cosa da fare, per poter aumentare le prestazioni di Windows, è rimuovere i programmi dall’avvio automatico. Questo ha due vantaggi principali, ovvero la diminuzione del tempo di avvio del computer e una memoria più libera, in modo da poter aprire e utilizzare in modo più efficace, i nostri programmi. Applicazioni come Spotify, Chrome, Adobe Acrobat, rimangono spesso attivi in background, rallentando considerevolmente le prestazioni del nostro sistema. Per evitare questo, possiamo facilmente disattivarle, seguendo questi passaggi.

Ci basterà premere WIN+I sulla tastiera del nostro computer e nella sezione app-avvio, potremmo disattivare tutti i programmi e le applicazioni, che non vogliamo si attivino, ogni volta che abbiamo il computer. Insomma, si tratta di tutta una serie di applicazioni, che non utilizziamo costantemente e che, proprio per questo motivo, non devono essere sempre attive sul nostro computer.